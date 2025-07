Τραμπ: Πρωτοφανής αντιπαράθεση με τον Πάουελ σε live μετάδοση – Διέψευσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ μπροστά στις κάμερες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συγκρούστηκε δημόσια με τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, κατά την επίσκεψή του στην έδρα της Fed στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, σε μια σπάνια αντιπαράθεση μεταξύ προέδρου και διοικητή της κεντρικής τράπεζας μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Οι δύο άνδρες, φορώντας λευκά κράνη ασφαλείας, περιηγήθηκαν στις εργασίες ανακαίνισης του ιστορικού κτιρίου Marriner S. Eccles και διαφώνησαν δημοσίως για το κόστος του έργου.

«Κάνουμε μια επιθεώρηση και φαίνεται ότι το κόστος είναι περίπου 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέβηκε λίγο, ή πολύ. Δηλαδή, τα 2,7 έγιναν 3,1», είπε ο Τραμπ, καλώντας τον Πάουελ να σταθεί στο κέντρο του πλάνου.

Holy shit! Jerome Powell just showed more courage than the entire White House press corps combined. Trump, who NEVER gets any pushback from the press when he lies, just got publicly spanked by someone who is not taking any of his bullshit — Jerome Powell. pic.twitter.com/R542WXu92n

— Bill Madden (@maddenifico) July 24, 2025