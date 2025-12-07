Τουρκία: Επτά νεκροί και 11 τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Τουρκία, Ασθενοφόρο
φωτογραφία αρχείου: AP Photo/Emrah Gurel

Τραγωδία με 7 νεκρούς και 11 τραυματίες στην Τουρκία από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό. To δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην επαρχία Οσμανίγιε, στη νότιο-ανατολική Τουρκία, στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει τα Άδανα με το Γκαζιαντέπ.

Οι 7 νεκροί και οι 11 τραυματίες ήταν όλοι επιβαίνοντες του λεωφορείου. Oι εικόνες ήταν τρομακτικές, αφού το δεξί τμήμα του λεωφορείου, από τα πρώτα καθίσματα έως την μέση του οχήματος, έχει σχεδόν εξαϋλωθεί.

 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σύγκρουση ήταν πλαγιο-μετωπική. Το λεωφορείο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος του φορτηγού, το οποίο ήταν ακινητοποιημένο στην άκρη του δρόμου, γιατί είχε σκάσει ένα από τα ελαστικά του.

Ο οδηγός του φορτηγού, επέζησε και συνελήφθη. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την αναγνώριση των θυμάτων αλλά και για τα ακριβή αίτια.

Γίνεται έκκληση από τις τοπικές αρχές για αυστηροποίηση των κανόνων οδικής ασφάλειας, καθώς τα τροχαία δυστυχήματα στην Τουρκία καταγράφουν ανησυχητική αύξηση.

03:59 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Αλγερία: 14 νεκροί και 34 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 34 τραυματίστηκαν, κάποιοι σοβαρά, χθες Σάβ...
01:40 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 23 νεκροί έπειτα από φωτιά σε νυχτερινό κέντρο – Τουρίστες ανάμεσα στα θύματα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ξέσπασε φωτιά σε πολυσύχναστο νυχτερινό κέντρο στην πο...
00:53 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»

Αρχίζοντας την πρώτη του επίσκεψη στο Ισραήλ ως καγκελάριος της Γερμανίας, ο Φρίντριχ Μερτς επ...
23:39 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Χονγκ Κονγκ: Η φονική πυρκαγιά προκλήθηκε από παραβιάσεις ασφαλείας εκ μέρους των εργολάβων

Αποκαλύψεις για την τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Όπως γίνεται γ...
