Τουρκία: Άγρια συμπλοκή στην Βουλή – Γέμισε αίματα το πάτωμα

Συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στην Βουλή, στην Τουρκία, όταν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος AKP επιτέθηκαν σε συνάδελφό τους που ήταν στο βήμα.

Η Τουρκική Εθνοσυνέλευση συγκλήθηκε με την ημερήσια διάταξη του Can Atalay, ενός εκλεγμένου βουλευτή, ο οποίος είναι στην φυλακή. Αρχικά έγινε ψηφοφορία και στη συνέχεια άνοιξε συνεδρίαση, καθώς υπήρχαν 200 βουλευτές στη Βουλή. Τον πρώτο λόγο στη συνεδρίαση πήρε ο βουλευτής του TİP Ahmet Şık. Μόλις ο Ahmet Şık πήρε το λόγο, χρησιμοποίησε εκφράσεις που προκάλεσαν εντάσεις και οι βουλευτές του κόμματος AK αντέδρασαν. Πρώτος αντέδρασε ο Abdullah Güler και στη συνέχεια σηκώθηκαν όρθιοι οι βουλευτές από τα έδρανα του κόμματος AK. Μετά από κάποιες υψωμένες φωνές, ο προεδρεύων Βekir Bozdağ διέκοψε τη συνεδρίαση για 15 λεπτά.

Η συνεδρίαση της ολομέλειας συνεχίστηκε και μετά το διάλειμμα η συζήτηση μετατράπηκε σε καυγά. Ο Ahmet Şık πήρε και πάλι το λόγο και μετά την ομιλία του αντιμετώπισε αντιδράσεις από την ομάδα του κόμματος ΑΚ. Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος σηκώθηκαν από τα έδρανα και κλατευθυνθηκαν στο βήμα. Ενας βουλευτής έσπρωξε τον ομιλητή και αυτό έπσε δύναμη προς τα πίσω και χτύπησε στο κράσπεδο.

Ακολύθησαν γροθιές από όλους προς όλους. Ξαφνικά όλοι οι βουλευτές ενεπλάκησαν σε αυτόν τον καυγά. Ένα μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε κοντά στη θέση του αντιπροέδρου της Συνέλευσης. Συνέχισαν να τσακώνονται για αρκετή ώρα και αργότερα, σταδιακά, η ένταση άρχισε να μειώνεται, σύμφωνα με την εφημερίδα Millyet. Όταν η αίθουσα άδειασε οι υπάλληλοι έσpευσαν να σκουπίσουν τα αίματα από το κράσπεδο.

cleaning of blood stains in the Turkish general assembly after AKP deputies physically attacked Ahmet Şık from @tipgenelmerkez during his speech and @glstnkocyigit from @DEMGenelMerkezi ran to help, becoming a target herself. Literally emblematic of the history of violence.. https://t.co/Jv7g9TYy7U — Rosa Burç (@rosaburc) August 16, 2024

❗️🔥🇹🇷 – A fight breaks out at the special session in Türkiye’s Grand National Assembly. Report of several injuries, the Session was closed after the brutal fight. pic.twitter.com/JYtZ7kHtEo — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 16, 2024

🇹🇷| A brawl broke out in the Turkish parliament, an AKP MP attacked a MP from the left-wing Kurdish autonomist party HDP by grabbing him by the neck. pic.twitter.com/r6M53MOsg9 — Eternal Glory (@EternalGlory0) August 16, 2024