Το Ισραήλ πρότεινε στη Χαμάς εκεχειρία 2 μηνών με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων

Το Ισραήλ πρότεινε στη Χαμάς, μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ και της Αιγύπτου, να υπάρξει δίμηνη παύση των μαχών και των βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ανέφερε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Η πρόταση δεν προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου, θα πρόκειται για δεύτερη ανακωχή, όπως εκείνη μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου που επέτρεψε την απελευθέρωση εκατό και πλέον ομήρων, οι οποίοι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στον θύλακο κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 παλαιστινίων κρατούμενων.

Κατά τις ισραηλινές αρχές —που πιέζονται ολοένα περισσότερο από οικογένειες ομήρων να κλείσουν συμφωνία για την απελευθέρωσή τους—, στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονται ακόμη 132 όμηροι, ωστόσο τουλάχιστον 28 θεωρείται πως είναι νεκροί.

Η πρόταση του Ισραήλ προβλέπει την επιστροφή των ζωντανών ομήρων και των πτωμάτων κατά φάσεις, η πρώτη από τις οποίες θα αφορά γυναίκες και τους άνδρες ηλικίας 60 ετών και άνω, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios.

Θα ακολουθήσουν γυναίκες που υπηρετούν στον στρατό, άνδρες ηλικίας κάτω των 60 που δεν ανήκουν στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, κατόπιν οι άρρενες ισραηλινοί στρατιωτικοί και, στην τελευταία φάση, τα πτώματα.

