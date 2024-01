Φρίκη στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 7 νεκροί από σφαίρες σε δυο σπίτια στο Ιλινόι

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί με τραύματα από σφαίρες μέσα σε δυο κατοικίες στο Τζολιέτ, προάστιο του Σικάγου, στο Ιλινόι των 7 ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας πως αναζητεί γνωστό των θυμάτων τον οποίο θεωρεί ύποπτο για τις δολοφονίες.

Το κίνητρο της μαζικής δολοφονίας δεν είναι σαφές ακόμη, πρόσθεσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας πως πιστεύεται ότι και τα επτά θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια.

Joliet Sgt. Dwayne English on the murders of 7 people in Joliet and 1 in unincorporated Will County. The manhunt, for the suspect is ongoing! pic.twitter.com/5tcXp5Ze3R

This is Romeo Nance. There’s a manhunt underway for him in Joliet, Illinois after he reportedly went to 2 locations and k*lled at least 7 people and injured several more.

Watch how quickly this story disappears from the media. pic.twitter.com/xnJTE2VsLc

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) January 23, 2024