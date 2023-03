TikTok: Από τις ζούγκλες του Μπρουνέι στην κορυφή της πλατφόρμας που «τρομάζει» τις κυβερνήσεις

Η μία μετά την άλλη οι χώρες μπλοκάρουν την εφαρμογή TikTok σε όλες τις κοινοβουλευτικές συσκευές, επικαλούμενες την ανάγκη να προστατευθεί η κυβερνοασφάλεια. Την περασμένη εβδομάδα, η Βρετανία απαγόρευσε την κινεζική εφαρμογή σε όλα τα κυβερνητικά κινητά τηλέφωνα.

Την ίδια ώρα, στην Ουάσινγκτον, ο διευθύνοντας σύμβουλος του TikTok, Σου Ζι Τσιου, κατέθεσε για πρώτη φορά στο αμερικανικό Κογκρέσο, σε μία προσπάθεια να καθησυχάσει την Αμερική. Οι Αμερικανοί βουλευτές κατηγορούν το TikTok, που είναι θυγατρική της κινεζικής εταιρείας ByteDance, ότι θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και την υγεία των χρηστών. Η εφαρμογή, που πιστεύεται ότι παρέχει στις κινεζικές αρχές πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών της, κινδυνεύει να απαγορευτεί εντελώς στις ΗΠΑ. Ποιο είναι όμως ο «εγκέφαλος» της πλατφόρμας και πώς κατάφερε στα 40 του χρόνια να σκαρφαλώσει στην ιεραρχία της εταιρείας;

TikTok’s CEO, Shou Chew, faced over five hours of questioning from lawmakers of the House Energy and Commerce Committee, reflecting their distrust of the popular video app over its ties to China, data practices and the app’s potential effects on children. https://t.co/QctiF4yaXj pic.twitter.com/CwzDS6xNBU

