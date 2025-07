Συρία: Πάνω από 200 οι νεκροί από τις συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων και Βεδουίνων στα νότια

Η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιοποίησε την Τρίτη (15/7) ακόμη βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στις συγκρούσεις στην επαρχία Σουάιντα, στη νότια Συρία, κάνοντας λόγο για 203 νεκρούς από το ξέσπασμα συγκρούσεων την Κυριακή ανάμεσα σε κοινότητες Δρούζων και Βεδουίνων, τις οποίες ακολούθησε η ανάπτυξη δυνάμεων των de facto αρχών στην περιοχή.

The Islamist regime of Syria has entered the southern city of Sweida and is currently attacking the Druze and Christian population.

Sweida is the only place in Syria where Christians and Druze can live free of Sharia law. They are now facing genocide at the hands of these… pic.twitter.com/dWF1ES4rDp

