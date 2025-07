Συρία: Η σημαία του Ισραήλ κυματίζει στην πολύπαθη Σουντέινα – Το πλήγμα κοντά στο προεδρικό μέγαρο

Την σημαία του Ισραήλ ύψωσαν Δρούζοι σε κτίριο της πόλης Σουέιντα της Συρίας, καθώς οι IDF έδωσαν στην δημοσιότητα βίντεο από την επίθεση κοντά στο προεδρικό μέγαρο, στην Δαμασκό, ενώ Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι σε στενή επαφή με τους Αμερικανούς εταίρους του.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια ισραηλινή σημαία κρεμασμένη στην οροφή ενός κτιρίου στην πόλη Σουέιντα της Συρίας, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι Δρούζοι, σύμφωνα με αναφορές και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Χθες στην πόλη έγιναν σφοδρές μάχες μεταξύ των Δρούζων και κυβερνητικών δυνάμεων.

