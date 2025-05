Σκότωσε τον νεογέννητο γιο της – Βίντεο από την ψυχρή ομολογία ότι έκαψε το βρέφος

Έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες σιωπής, μια γυναίκα από τη Νέα Υόρκη παραδέχθηκε ψυχρά και με ανατριχιαστική ηρεμία ότι σκότωσε και έκαψε το νεογέννητο παιδί της, γνωστό ως «Baby Moses», σε πάρκο του Όλμπανι το 1997.

Η συγκλονιστική ομολογία της καταγράφηκε σε βίντεο που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα από την Εισαγγελία της κομητείας Όλμπανι.

Η ταυτότητα της 52χρονης σήμερα Κέρι Ματσούκα αποκαλύφθηκε μέσω τεστ DNA, που συνδέθηκε με τα απανθρακωμένα λείψανα του βρέφους, τα οποία είχαν εντοπιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου 1997 τυλιγμένα σε μια μπλε πετσέτα στους πρόποδες ενός αγάλματος του Μωυσή στο πάρκο Ουάσινγκτον.

Δίπλα στο βρέφος βρέθηκε και ένα κουτί με ξύλινα σπίρτα.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης της Ματσούκα το 2023, οι αστυνομικοί της έδειξαν μια φρικιαστική φωτογραφία με τα καμένα λείψανα του βρέφους.

Εκείνη, αντέδρασε με συγκλονιστική ψυχραιμία και είπε: «Το έκανα».

