Σεισμός στην Καλιφόρνια: Βίντεο που συγκλονίζει από το εσωτερικό σπιτιού την ώρα που ο Εγκέλαδος «χτυπά»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή του μεγάλο σεισμού στην Καλιφόρνια την Πέμπτη (5/12).

Συγκεκριμένα, σε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας από το εσωτερικό σπιτιού φαίνεται η συγκλονιστική στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτυπά» με την κατοικία να πηγαίνει κυριολεκτικά πάνω-κάτω.

Στο βίντεο φαίνεται μια γυναίκα να κάθεται στο πάσο της κουζίνας της. Ξαφνικά πετάγεται από τη θέση της, την ώρα που έχει ξεκινήσει η ισχυρή σεισμική δόνηση και πετάγεται για να πιάσει το παιδί της που βρίσκεται λίγο πιο μακριά και παίζει.

Σφίγγει το παιδί στην αγκαλιά της και σχεδόν τρέχει προς την έξοδο ενώ από πίσω της ακολουθεί κι ο σκύλος της οικογένειας.

Footage of the inside of a California home during the 7.0 magnitude earthquake😳 #earthquake pic.twitter.com/I73QouG1bc

— Lithium (@LithiumClips) December 5, 2024