Ρωσία: Τρόμος στον αέρα για 173 επιβάτες – Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Μόσχα

Αεροσκάφος τύπου Boeing 737 της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας Utair πραγματοποίησε σήμερα αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Βνούκοβο στην Μόσχα, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

To Boeing 737 στο οποίο επέβαιναν 173 επιβάτες και είχε αναχωρήσει από την Αγία Πετρούπολη με προορισμό την πόλη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν προσγειώθηκε με ασφάλεια, μετέδωσε το RIA.

H Utair ανακοίνωσε ότι η αναγκαστική προσγείωση έγινε λόγω δυσλειτουργίας του σταθεροποιητή, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

UTair Flight #UT881 Safely Lands at Vnukovo(VKO) After Stabilizer Malfunction – 173 Passengers Aboard Boeing 737 (RA-73091)

A developing story: UTair’s Boeing 737-8GU (RA-73091), operating flight #UT881 from St. Petersburg(LED) to Samarkand(SKD), made an emergency landing at… pic.twitter.com/uqhVCoP0Xr

— Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) January 7, 2025