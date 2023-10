Πόλεμος στο Ισραήλ: Περισσότεροι από 123.000 εκτοπισμένοι στην Λωρίδα της Γάζας – Τι απαντά το Ιράν στα περί «εμπλοκής» του

«Οι κατηγορίες που συνδέονται με τον ρόλο του Ιράν» στην επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ «βασίζονται σε πολιτικά κίνητρα», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν επεμβαίνει «στις αποφάσεις που λαμβάνονται από άλλα έθνη, περιλαμβανομένης της Παλαιστίνης».

«Η αντίσταση του παλαιστινιακού έθνους έχει την ικανότητα, τη δύναμη και της βούληση που είναι απαραίτητες για να αμυνθεί, να υπερασπιστεί το έθνος του και να επιχειρήσει να ανακτήσει τα χαμένα δικαιώματά του», δήλωσε ο Νασέρ Κανανί στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη.

Ο Ιρανός εκπρόσωπος πρόσθεσε πως η Τεχεράνη έχει ζητήσει να συνεδριάσει επειγόντως ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης με θέμα τις περιφερειακές εξελίξεις.

Τουλάχιστον 493 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 2.751 τραυματιστεί από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην αποκλεισμένη Λωρίδα της Γάζας από το Σάββατο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Παράλληλα το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πόλεμος ανάμεσα στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς και το Ισραήλ έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό περισσότερων από 123.000 ανθρώπων στην Λωρίδα της Γάζας.

«Οι εχθροπραξίες έχουν προκαλέσει εσωτερικούς εκτοπισμούς» πληθυσμού, αναφέρει το OCHA σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για «πάνω από 17.500 οικογένειες, που αντιστοιχούν σε 123.538 ανθρώπους (…) κυρίως λόγω του φόβου, των ανησυχιών για την προστασία τους και της καταστροφής των σπιτιών τους».

🚨 BREAKING:

The #Israeli army pushed tanks and heavy artillery to 20 locations along the border with the #Gaza Strip.#Gaza #Israel #Palestine #IsraelPalestineWar pic.twitter.com/8Abua7c6m5

— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) October 9, 2023