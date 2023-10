Πόλεμος στο Ισραήλ: ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία και Ιταλία καλούν το Ιράν να μην «εξαπλώσει τη σύρραξη»

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, και της Ιταλίας, Τζόρτζα Μελόνι, αξίωσαν τη Δευτέρα το βράδυ από το Ιράν να «μην εξαπλώσει τη σύρραξη πέραν της (Λωρίδας της) Γάζας», μετά την ευρείας κλίμακας επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το Σάββατο και την ισραηλινή επιχείρηση σε εξέλιξη.

«Καλούμε άλλες εξτρεμιστικές οργανώσεις, ή οποιοδήποτε κράτος το οποίο μπορεί να επιδιώξει να επωφεληθεί από την κατάσταση, ιδιαίτερα το Ιράν, να μην προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση για άλλους σκοπούς, να μην επεκτείνουν τη σύρραξη πέραν της Γάζας», αναφέρει κοινή ανακοίνωση των πέντε δυτικών ηγετών που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες της γαλλικής προεδρίας.

Joint statement by the leaders of France, Germany, Italy, the United Kingdom and the United States. pic.twitter.com/AYkQqA9VYU

— Michael Dickson (@michaeldickson) October 9, 2023