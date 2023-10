Πόλεμος στο Ισραήλ: Εκρήξεις και τραυματίες σε δύο πόλεις στην Αίγυπτο

Κίνδυνος να ξεφύγει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή και να υπάρξει διάχυση από τη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς βλέπουν κάποιοι αξιωματούχοι. Πύραυλοι έπεσαν σήμερα σε πόλεις στην Αίγυπτο, στην Ερυθρά Θάλασσα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στην Τάμπα στα σύνορα με το Ισραήλ και στη Νουέιμπα, περίπου 70 χλμ. μακρύτερα, δήλωσαν δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας στο Reuters, λέγοντας πως εξακολουθούν να συγκεντρώνουν περισσότερες πληροφορίες.

Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, όμως το τηλεοπτικό δίκτυο AlQahera News, που σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο πρόσκειται στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, ανέφερε πως ο πύραυλος που έπληξε την Τάμπα φαίνεται να συνδέεται με τον πόλεμο ανάμεσα στους μαχητές της Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό γύρω από την Γάζα, περίπου 220 χλμ. μακριά.

Το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου ανακοίνωσε πως έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Τάμπα, με τους τέσσερις από αυτούς να έχουν ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, μετά τα πλήγματα σε εγκαταστάσεις ασθενοφόρων και σε πολυκατοικία.

#BREAKING: It is in fact several suicide drones of #IRGC backed #Houthi rebels that hit two cities in Sinai peninsula of #Egypt today. Target of these drones was in fact port of #Eilat in south of #Israel but they ended up hitting a hospital in Taba and a house in #Nuweiba! Six… pic.twitter.com/iH02QMQsIA

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 27, 2023