Ουκρανία: Πυρκαγιά ξέσπασε στο Κίεβο ύστερα από ρωσική αεροπορική επιδρομή

Πυρκαγιά ξέσπασε στο κεντρικό Κίεβο ύστερα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας νωρίς σήμερα το πρωί, αφού νωρίτερα γνωστοποίησαν ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας προσπαθούσαν να απωθήσουν επίθεση με drone.

«Οι πληροφορίες για την έκταση της πυρκαγιάς, της καταστροφής ή για πιθανούς τραυματισμούς τελούν υπό διασαφήνιση», ανέφερε ο Σέρχιι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, σε ανάρτηση στο Telegram.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η πυρκαγιά στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι προκλήθηκε από άμεσο πλήγμα από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα ή θραύσματα drone που καταστράφηκε.

Στην περιοχή εστάλησαν ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Αυτήκοοι και αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις και είδαν καπνό να υψώνεται πάνω από πολυκατοικίες.

Η συνοικία Σεβτσενκίβσκι, κοντά στο κέντρο του Κιέβου, είναι πολυσύχναστη, καθώς εκεί βρίσκονται πανεπιστήμια, εστιατόρια και τουριστικά αξιοθέατα.

Ο συναγερμός για επικείμενες αεροπορικές επιδρομές ενεργοποιήθηκε πολλές φορές κατά το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας στο Κίεβο, την ομώνυμη περιφέρεια και το μεγαλύτερο κομμάτι του ανατολικού τμήματος της Ουκρανίας, σύμφωνα με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ουκρανικό στρατό.

