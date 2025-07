Ουκρανία: Νέα ρωσική επιδρομή με drones στην Οδησσό – Τουλάχιστον ένας νεκρός – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (19/7) η Οδησσός, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε τουλάχιστον ένα πολυώροφο κτίριο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

Όπως ανέφερε ο Χενάντι Τρουχάνοφ σε ανάρτησή του στο Telegram, περισσότερα από 20 drones συμμετείχαν στην επίθεση, με στόχο κυρίως μη στρατιωτικές υποδομές. Ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφίες που απεικονίζουν πολυκατοικία τυλιγμένη στις φλόγες, καθώς και διασώστες να επιχειρούν στο σημείο.

Odesa has just come under a massive drone attack.

Large fires are visible across the city. Over 20 drones were heading toward the city. pic.twitter.com/WHUPrRNAkG

