Νέα Υόρκη: Παραδόθηκε ο ένοπλος έξω από την έδρα του ΟΗΕ

Τέλος συναγερμού στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη καθώς ο ένοπλος άνδρας που βρισκόταν τις πύλες του Οργανισμού άφησε το όπλο του και παραδόθηκε.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης είχε επισημάνει ότι δεν υπάρχει απειλή για το κοινό, ενώ ο Οργανισμός άνοιξε διαφορετική είσοδο για να εξυπηρετεί όσους επιθυμούσαν να εισέλθουν στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η κεντρική είσοδος στην 1st Avenue παρέμενε κλειστή.

Μπροστά από το κτίριο βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ενώ συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις με τον ένοπλο.

#BREAKING Man with shotgun is pacing in front of the UN Headquarters in Midtown Manhattan. Gun pointed at himself. Police have him surrounded with bomb squad and bearcat. UNITED NATIONS #HappeningNow #nyc

Περίπου μία ώρα αργότερα, ο άνδρας παρέδωσε ένα σημειωματάριο στους αστυνομικούς, που στη συνέχεια το παρέδωσαν στο προσωπικό του ΟΗΕ στην είσοδο, προφανώς έπειτα από αίτημα του ενόπλου. Στη συνέχεια άφησε κάτω το όπλο που κρατούσε και παραδόθηκε.

#UPDATE: The police appear to have delivered the notebooks from the armed man to the United Nations, presumably at his request.#HappeningNow #unitednations

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και τον έθεσαν υπό κράτηση.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του ΟΗΕ είχε δηλώσει: “Είμαστε κλειδωμένοι μέσα και παραμένουμε σε επαφή με την αστυνομία”.

“Η έδρα του ΟΗΕ είναι κλειστή, υπάρχει αστυνομική δραστηριότητα” μπροστά από την έδρα του ΟΗΕ, είχε επιβεβαιώσει ο εκπρόσωπος του διεθνούς οργανισμού Στεφάν Ντουζαρίτς.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί, “ένας άνδρας με τουφέκι απειλεί να αυτοκτονήσει” μπροστά σε μια από τις εισόδους του κτιρίου.

Η λεωφόρος κατά μήκος της έδρας του ΟΗΕ έχει κλείσει για την κυκλοφορία. Στις φωτογραφίες που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο άνδρας λόγω του οποίου έκλεισε το κτίριο στεκόταν μπροστά στην πύλη με αστυνομικούς να βρίσκονται κοντά και να προστατεύονται από ένα φορτηγό.

RIGHT NOW: A GUY HAS A GUN IN FRONT OF THE UNITED NATIONS. POLICE ARE NEGOTIATING. STAND-OFF

Το κλείσιμο της έδρας δεν προκάλεσε διατάραξη στα κτίρια όπου το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεχίζει τη συνεδρίασή του για το Ιράκ.