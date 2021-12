Nέα Υόρκη: Συναγερμός για ένοπλο έξω από το κτίριο του ΟΗΕ

Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη όταν αναφέρθηκε ότι ένοπλος βρισκόταν μπροστά στο κτίριο του ΟΗΕ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις όπου εντόπισαν τον άνδρα, ο οποίος κρατά όπλο. Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη.

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης εξέδωσε οδηγία στους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και συγκεκριμένα τους δρόμους έξω από το κεντρικό κτίριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

RIGHT NOW: A GUY HAS A GUN IN FRONT OF THE UNITED NATIONS. POLICE ARE NEGOTIATING. STAND-OFF ⁦@UN⁩ ⁦@NYPDnews⁩ pic.twitter.com/NelcGzwC9A

— Greg Kelly-Ripped in 2022. (@gregkellyusa) December 2, 2021