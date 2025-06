Μυστηριώδης «μέδουσα» εμφανίστηκε στον ουρανό της Καλιφόρνια – Η εξήγηση του φαινομένου

Ένα περίεργο φαινόμενο που έμοιαζε με γιγάντια μέδουσα φώτισε τον νυχτερινό ουρανό της Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ, το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας την έκπληξη και τον ενθουσιασμό των κατοίκων από την έρημο Μοχάβι έως και το South Bay του Λος Άντζελες.

Παρότι αρκετοί θεώρησαν ότι πρόκειται για εμφάνιση UFO, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν πως δεν υπήρξε καμία εξωγήινη παρουσία.

Αντίθετα, επρόκειτο για έναν πύραυλο της διαστημικής εταιρείας του Έλον Μασκ, SpaceX.

Heads up Tonight California, and much of the Southwest 🚀🪼

A Jellyfish Twilight effect is possible.

SpaceX is set to launch a Falcon 9 rocket with a batch of Starlink satellites at 8:36 pm PT from Vandenberg space force base in California, heading in a Southeast trajectory.… pic.twitter.com/63zb9WxeQk

— Moshe (@MosheDe_) June 17, 2025