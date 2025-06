Μέση Ανατολή: Τα «τεράστια κενά» του εναέριου χώρου λόγω της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν – Οι συνέπειες για τους ταξιδιώτες

H πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν έχει αφήσει πίσω της «τεράστια κενά» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στους πιο επικίνδυνους εναέριους διαδρόμους του κόσμου, όπως δείχνει και ο χάρτης που δημοσίευσε το Flightradar.

Μετά τις ισραηλινές επιδρομές επί ιρανικού εδάφους τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Ιουνίου (Παρασκευή), ο εναέριος χώρος του Ιράν, του Ιράκ, της Ιορδανίας, της Συρίας και του Ισραήλ παραμένει κλειστός ή εξαιρετικά περιορισμένος.

This is what global air traffic looks like right now. Three clear gaps are limiting air traffic. pic.twitter.com/X7dV9KZv9f

— Flightradar24 (@flightradar24) June 17, 2025