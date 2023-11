Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι πανηγυρίζουν την νίκη της ομάδας τους σε αγώνα χόκεϊ στον Καναδά – Βίντεο

Μπορεί οι σχέσεις τους με την βασιλική οικογένεια της Βρετανίας να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν εμπόδισε την Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι να διασκεδάσουν και να χορέψουν σε αγώνα χόκεϊ.

Το ζευγάρι βρίσκεται στον Καναδά για να προωθήσει τους Αγώνες Invictus για τους βετεράνους των ενόπλων δυνάμεων. Έτσι έκαναν μία επίσκεψη – έκπληξη στο χόκεϊ επί πάγου και στο παιχνίδι των Vancouver Canucks με τους San Jose Sharks, το οποίο έληξε 3-1.

Ο πρίγκιπας Χάρι ήταν αυτός που έδωσε και το σήμα για την έναρξη του αγώνα και στη συνέχεια ανέβηκε και παρακολούθησε το παιχνίδι μαζί με την Μέγκαν Μαρκλ από τις σουίτες VIP.

Όταν οι Vancouver Canucks κέρδισαν το παιχνίδι η Μέγκαν Μαρκλ άφησε κάτω το κρασί της και χόρεψε μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι.

Two points and two new #Canucks fans tonight! pic.twitter.com/tpHDDZg5Il

Το τελευταίο καιρό ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ βρίσκονται πάλι στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου καθώς δύο υψηλόβαθμα στελέχη των Αγώνων Invictus οδηγήθηκαν στην έξοδο.

Tonight, Prince Harry, The Duke of Sussex, and Meghan, The Duchess of Sussex, join us at @RogersArena to celebrate the Invictus Games coming to Vancouver and Whistler February 2025! pic.twitter.com/we2C8bdioR

— Vancouver Canucks (@Canucks) November 21, 2023