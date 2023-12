Μακελειό στην Πράγα: Νέο βίντεο από body cam αστυνομικού – Η στιγμή που μπαίνουν στο κτίριο και οι συγκλονιστικοί διάλογοι

Σε συνέντευξη Τύπου, η αστυνομία είπε στους δημοσιογράφους ότι ο δράστης του μακελειού στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα πιστεύεται ότι βρισκόταν στους επάνω ορόφους του κτιρίου όταν έφτασαν ένοπλοι αξιωματικοί. Ο δράστης ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο και αυτοκτόνησε.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από κάμερα σώματος με αστυνομικούς να εισβάλλουν για να εντοπίσουν άμεσα τον δράστη και να τον εξουδετερώσουν. Το βίντεο δείχνει ένοπλους αξιωματικούς να κινούνται πάνοπλοι και φοιτητές να φεύγουν τρέχοντας. Ο 24χρονος Ντέιβιντ Κόζακ εντοπίστηκε νεκρός από τους αστυνομικούς.

