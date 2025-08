Μαδρίτη: Μεγάλη ζημιά σε αεροσκάφος που χτυπήθηκε από πουλί – Έκανε αναγκαστική προσγείωση

Σε αναγκαστική προσγείωση προχώρησαν οι πιλότοι ενός αεροσκάφους Airbus, το οποίο χτυπήθηκε από πουλί κατά την απογείωση του από αεροδρόμιο της Μαδρίτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην πτήση IB579 της Iberia από την Μαδρίτη με προορισμό το Παρίσι. Το αεροσκάφος υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο αφού χτυπήθηκε στο μπροστινό μέρος από πουλί.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται το αεροσκάφος να έχει μία μεγάλη τρύπα στο μπροστινό μέρος του και να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

#BREAKING: Terrifying pictures show huge damage to front of Airbus ( Iberia Airbus A321-253NY) struck by bird after taking off from Spain

Flight IB579 to Paris Orly Airport returned approximately 20 minutes after departure from Madrid. pic.twitter.com/I4zSjhj1aP

— JUST IN | World (@justinbroadcast) August 3, 2025