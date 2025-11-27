Κίνα: Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους – 11 νεκροί και 2 τραυματίες

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν τρένο συγκρούστηκε με ομάδα εργαζομένων στη νότια επαρχία Γιουνάν της Κίνας. Το δυστύχημα συνέβη μέσα σε σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Λουογιάνγκ, προκαλώντας σοκ στις τοπικές αρχές και την κοινωνία.

11 dead, 2 injured after a train testing earthquake equipment struck maintenance workers inside #Kunming‘s Luoyangzhen Station early Nov 27. Railway authorities are investigating the cause and providing emergency support. #Yunnan #China #accident — Shanghai Daily (@shanghaidaily) November 27, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τρένο μετέφερε εξοπλισμό παρακολούθησης σεισμικής δραστηριότητας, όταν έπεσε πάνω στους εργάτες που είχαν εισέλθει στις γραμμές για εργασίες συντήρησης. Το σημείο όπου συνέβη η τραγωδία ήταν καμπυλωτό, γεγονός που περιόρισε την ορατότητα και δεν επέτρεψε στο πλήρωμα του συρμού να αντιδράσει έγκαιρα.