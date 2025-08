Κίνα: Οι αρχές απομακρύνουν εσπευσμένα 82 χιλιάδες από τα σπίτια τους ενόψει σφοδρών βροχοπτώσεων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι κινεζικές αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα πάνω από 82.000 πολίτες από τα σπίτια τους στο Πεκίνο καθώς έκριναν πως κινδύνευαν ενόψει ισχυρών βροχοπτώσεων, μια εβδομάδα μετά τις φονικές πλημμύρες που ώθησαν τοπικούς αξιωματούχος να εκφράσουν δημόσια mea culpa, κάτι εξαιρετικά σπάνιο.

Συγκεκριμένα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από ευάλωτες περιοχές τη Δευτέρα (4/8) ως τις 21:00 (τοπική ώρα· 16:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αρχηγείο της υπηρεσίας αντιμετώπισης πλημμυρών του δήμου, που επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

👀 Evacuation within half an hour saved 41 residents from 16 households after heavy rain triggered a sudden flash flood/mudflow/debris flow in Jiakang Village, Sichuan Province in China at the beginning of July.

Thanks to timely warnings, continuous monitoring, and swift local… pic.twitter.com/8YssakkCek

