Κατάρ: Το Ισραήλ χτύπησε στελέχη της Χαμάς – Η ανακοίνωση του Στρατού

Enikos Newsroom

διεθνή

Κατάρ: Το Ισραήλ χτύπησε στελέχη της Χαμάς – Η ανακοίνωση του Στρατού

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη Ντόχα του Κατάρ, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.  Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν ακουστεί έξι εκρήξεις.

Δημοσιογράφος του Axios, επικαλούμενος ισραηλινούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι οι εκρήξεις ήταν απόπειρα δολοφονία εναντίον αξιωματούχων της Χαμάς.

Ανώτερη πηγή της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι ηγέτες της οργάνωσης έγιναν στόχος, ενώ συζητούνταν την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η ανακοίνωση του Ισραηλινού  Στρατού

Σε ανακοίνωσή τους, οι IDF  (Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ) και η Shin Bet ανακοινώνουν ότι χτύπησαν στελέχη της ηγεσίας της Χαμάς, σε μια επίθεση που πραγματοποίησε η ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

Η δήλωση δεν αναφέρει ρητά το Κατάρ, αλλά έρχεται μετά από αναφορές για μεγάλες εκρήξεις στη Ντόχα, όπου διαμένει η ανώτατη ηγεσία της Χαμάς.  “Τα μέλη της ηγεσίας που χτυπήθηκαν ηγούνταν των δραστηριοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης για χρόνια και είναι άμεσα υπεύθυνοι για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και τη διεξαγωγή του πολέμου κατά του κράτους του Ισραήλ”, αναφέρει η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο στρατός αναφέρει ότι έλαβε μέτρα για τον μετριασμό της βλάβης των αμάχων στο χτύπημα, μεταξύ άλλων με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας και άλλων πληροφοριών. Ο στρατός δεν διευκρίνισε σε ποιο σημείο έγινε η επίθεση.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε ισραηλινά ΜΜΕ είπε πως το Ισραήλ στοχοποίησε μεταξύ άλλων τους Χαλίλ αλ Χάγια και Τζαμπαρίν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τη σύλληψη γιατρού στο Ιπποκράτειο και τη λάθος μετάγγιση

ΙΣΑ: Μηδενική ανοχή στη διαφθορά – Παρέμβαση για τον γιατρό που συνελήφθη στο «Ιπποκράτειο»

Ταξίδια: Συμβουλές για ασφάλεια στο διαδίκτυο – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

ΓΣEE: 24ωρη απεργία την 1η Οκτωβρίου – Ζητεί μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα

Επιστήμονες ανακάλυψαν μαύρη τρύπα που δημιουργήθηκε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο μετά τη Μεγάλη Έκρηξη

Carabiner Keychain: Δεν θα ξαναχάσετε τα πράγματά σας με το αυτό το μπρελόκ – Υποστηρίζει το Find My της Apple
περισσότερα
16:00 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Παραιτήθηκε και επισήμως ο Φρανσουά Μπαϊρού – Αποχώρησε από το Ελιζέ

Μετά την χθεσινή του ήττα στην Βουλή, κατά την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης  (1...
15:26 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Τουλάχιστον 20 νεκροί σε ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ – «Χρειάζεται απάντηση από ΗΠΑ και Ευρώπη» λέει ο Ζελένσκι

«Περισσότεροι από 20» άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα σε χωριό στην περιφέρεια του Ντονέτσκ...
15:18 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Σλοβακία: Εκκενώθηκε το κέντρο της Μπρατισλάβα – Εντοπίστηκε βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Η πρωτεύουσα της Σλοβακίας βρέθηκε το πρωί της Τρίτης αντιμέτωπη με μια σοβαρή κατάσταση έκτακ...
15:01 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Στο Ελιζέ ο Μπαϊρού για να υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον πρόεδρο Μακρόν

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έφτασε το μεσημέρι στο Μέγαρο των Ηλυσίων για να υποβάλ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος