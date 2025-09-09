Κατάρ: Το Ισραήλ χτύπησε στελέχη της Χαμάς – Η ανακοίνωση του Στρατού

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη Ντόχα του Κατάρ, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν ακουστεί έξι εκρήξεις.

Δημοσιογράφος του Axios, επικαλούμενος ισραηλινούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι οι εκρήξεις ήταν απόπειρα δολοφονία εναντίον αξιωματούχων της Χαμάς.

Ανώτερη πηγή της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι ηγέτες της οργάνωσης έγιναν στόχος, ενώ συζητούνταν την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η ανακοίνωση του Ισραηλινού Στρατού

Σε ανακοίνωσή τους, οι IDF (Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ) και η Shin Bet ανακοινώνουν ότι χτύπησαν στελέχη της ηγεσίας της Χαμάς, σε μια επίθεση που πραγματοποίησε η ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

Η δήλωση δεν αναφέρει ρητά το Κατάρ, αλλά έρχεται μετά από αναφορές για μεγάλες εκρήξεις στη Ντόχα, όπου διαμένει η ανώτατη ηγεσία της Χαμάς. “Τα μέλη της ηγεσίας που χτυπήθηκαν ηγούνταν των δραστηριοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης για χρόνια και είναι άμεσα υπεύθυνοι για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και τη διεξαγωγή του πολέμου κατά του κράτους του Ισραήλ”, αναφέρει η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο στρατός αναφέρει ότι έλαβε μέτρα για τον μετριασμό της βλάβης των αμάχων στο χτύπημα, μεταξύ άλλων με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας και άλλων πληροφοριών. Ο στρατός δεν διευκρίνισε σε ποιο σημείο έγινε η επίθεση.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε ισραηλινά ΜΜΕ είπε πως το Ισραήλ στοχοποίησε μεταξύ άλλων τους Χαλίλ αλ Χάγια και Τζαμπαρίν.