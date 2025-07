Ιταλία: Αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο έξω από την Μπρέσια – Νεκροί οι δυο επιβαίνοντες – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Ένα διθέσιο ιδιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε στον αυτοκινητόδρομο A21, έξω από την πόλη Μπρέσια της βόρειας Ιταλίας. Οι δυο επιβαίνοντες, ένας δικηγόρος από το Μιλάνο και η σύντροφός του, έχασαν τη ζωή τους.

Μετά την πτώση το αεροσκάφος εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες, στο κέντρο του αυτοκινητοδρόμου. Πολλοί οδηγοί κατάφεραν να περάσουν με τα ΙΧ τους σχεδόν μέσα από τις φλόγες. Τρεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και, όπως έγινε γνωστό, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι υπεύθυνοι των ερευνών δεν μπόρεσαν ακόμη να εξακριβώσουν αν το τραγικό αυτό συμβάν οφείλεται σε ξαφνική λιποθυμία του πιλότου ή σε μηχανική βλάβη.

• Eyewitnesses saw the aircraft lose control mid-air. • Highway drivers miraculously unharmed. • Pilot (75) & passenger (70) killed on impact.

🇮🇹 Terrifying footage from the Italian town of Azzano Mella shows a plane crashing directly onto the road

According to Brescia, 75-year-old lawyer Sergio Ravaglia and 50-year-old Anna Maria De Stefano were on board. The bodies of the deceased couple were found in the burnt-out… pic.twitter.com/rZ01EY52Hn

