Ιστορική πτήση για τη βασίλισσα της Ταϊλάνδης: Πέταξε μόνη της με μαχητικό Gripen – Η πρώτη γυναίκα πιλότος της χώρας

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Σε ένα πρωτοφανές επίτευγμα για τα βασιλικά και στρατιωτικά χρονικά της Ταϊλάνδης προχώρησε η βασίλισσα Σουθίντα, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της σολο πτήση με μαχητικό αεροσκάφος Gripen, παρουσία του συζύγου της, βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκκόρν.

Η 48χρονη Σουθίντα έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα χειριστής αεροσκάφους Gripen στη χώρα.

Η πτήση και η τιμητική διάκριση

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η βασίλισσα Σουθίντα απογειώθηκε στις 8 Οκτωβρίου με ένα μονοθέσιο μαχητικό JAS 39C Gripen από την 7η Πτέρυγα Μάχης στην περιοχή Φουν Φιν, της επαρχίας Σουράτ Θάνι.

Η σόλο πτήση της διήρκεσε 41 λεπτά, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του παλατιού που μεταδόθηκε από την ταϊλανδική οικονομική εφημερίδα Krungthep Turakij.

Ο 74χρονος βασιλιάς έφθασε στη βάση στις 10:06 π.μ. τοπική ώρα πραγματοποιώντας ιδιωτική επίσκεψη και συνόδευσε τη βασίλισσα στην ενημέρωση για το σχέδιο πτήσης, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Nation.

Στη συνέχεια, το βασιλικό ζεύγος κατευθύνθηκε στο υπόστεγο του αεροσκάφους, όπου η βασίλισσα επιθεώρησε το μαχητικό πριν το τροχοδρομήσει στον διάδρομο 22 για την απογείωση.

Μετά την προσγείωσή της, ο βασιλιάς της προσέφερε μια ανθοδέσμη και τοποθέτησε στο αριστερό της μανίκι το χρυσό έμβλημα «Gripen Order Golden Patch».

Το χρυσοκέντητο αυτό σήμα προέρχεται από το Τάγμα Gripen, μια τιμητική ένωση στη Σουηδία, η οποία την έκανε δεκτή ως πλήρες μέλος, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο αεροπορίας AeroTime που επικαλείται το παλάτι.

Η ανακοίνωση των ανακτόρων την ονομάζει επισήμως ως την πρώτη γυναίκα πιλότο αεροσκάφους Gripen στην Ταϊλάνδη.

Εντατική στρατιωτική εκπαίδευση

Η ιστορική πτήση αποτελούσε μέρος του προγράμματος μετεκπαίδευσης που παρακολούθησε η βασίλισσα κατόπιν πρόσκλησης της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας, ακολουθώντας το τυπικό πρόγραμμα σπουδών για όλους τους Ταϊλανδούς πιλότους των Gripen, όπως σημειώνει η Krungthep Turakij.

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Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου και του Ιουλίου, η βασίλισσα ολοκλήρωσε 45 θεωρητικά μαθήματα και σεμινάρια διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, εκτέλεσε 20 συνεδρίες στον εξομοιωτή πτήσεων και στη συνέχεια συμπλήρωσε λίγο περισσότερες από 10 ώρες πτήσης στο διθέσιο μαχητικό JAS 39D, πριν περάσει στο μονοθέσιο αεροσκάφος.

Για τις ανάγκες της εκπαίδευσής της παρέμεινε στο Σουράτ Θάνι σε δύο διαφορετικές περιόδους: από τις 20 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου και από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την The Nation.

1.188 ώρες πτήσης

Πριν ενταχθεί στην προσωπική φρουρά ασφαλείας του τότε διαδόχου του θρόνου, η βασίλισσα εργαζόταν ως αεροσυνοδός στην εταιρεία Thai Airways, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πραγματοποίησε την πρώτη της πτήση ως χειριστής τον Μάιο του 2010 με ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος Cessna T-41 της Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του παλατιού, καταγράφει στο ενεργητικό της περισσότερες από 1.188 ώρες πτήσης, εκ των οποίων πάνω από 450 ώρες σε επιβατικά αεροσκάφη Boeing 737-800.

Η ίδια κατέχει επαγγελματικό πτυχίο πιλότου πολιτικής αεροπορίας καθώς και ειδική πιστοποίηση τύπου για το Boeing 737, ενώ εκτελεί χρέη συγκυβερνήτη του βασιλιά κατά τα βασιλικά ταξίδια, αναφέρει η The Nation.

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Όταν το βασιλικό ζεύγος ξεκίνησε επίσημη επίσκεψη στο Βιετνάμ στις 14 Σεπτεμβρίου, ο βασιλιάς προσγείωσε το βασιλικό Boeing 737-800 στο διεθνές αεροδρόμιο Noi Bai του Ανόι, με τη βασίλισσα στη θέση του συγκυβερνήτη.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο είχαν πετάξει και στο αεροδρόμιο Paro του Μπουτάν, σε μια κοιλάδα των Ιμαλαΐων, τον Απρίλιο του 2025.

Τα Gripen στην Ταϊλάνδη

Η 7η Πτέρυγα Μάχης αποτελεί τη βάση της μοίρας αεροσκαφών Gripen C/D της Ταϊλάνδης, τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσία από το 2011.

Η Πολεμική Αεροπορία της χώρας διαθέτει 11 μαχητικά σουηδικής κατασκευής, μετά την απώλεια ενός αεροσκάφους σε συντριβή κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το 2017.

Παράλληλα, τον Αύγουστο του 2025, η Ταϊλάνδη παρήγγειλε τέσσερα νεότερα αεροσκάφη τύπου Gripen E/F από τη σουηδική κατασκευάστρια εταιρεία Saab, σύμφωνα με το AeroTime.