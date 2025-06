Ισραηλινά πλήγματα στα νοτιοδυτικά του Ιράν – Αναφορές για εκρήξεις στο Αχβάζ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως προχωρά σε επιθέσεις κατά ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στο νοτιοδυτικό Ιράν, μεταδίδει το Sky News.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο ενημέρωσης, που επικαλείται ανακοίνωση των IDF, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επιτίθενται σε στρατιωτική υποδομή στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Iranian media: Air defenses intercept Israeli strikes in southern Tehran and Ahvaz, after Israel announced targeting military infrastructure in southwestern Iran. pic.twitter.com/tp8joyWck1



Την ίδια ώρα, τοπικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Αχβάζ, στην επαρχία Χουζεστάν, αναφέρει το Al Jazeera.

#BREAKING Explosions reported in Iran’s Ahvaz, Mahshahr port as air defense systems activate in both cities, reports Iranian media pic.twitter.com/VywGixZ7TK

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, η Αχβάζ, που βρίσκεται στα σύνορα με το Ιράκ, αποτελεί τη βασική πετρελαιοπαραγωγική περιοχή του Ιράν.

Loud explosions in the area of the Revolutionary Guard headquarters in Karbala, Ahvaz. An IDF spokesman previously confirmed that the air force was attacking the area. pic.twitter.com/YzsKpnCvBj

