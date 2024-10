Ισραήλ: Σκληρή και ευθυγραμμισμένη με τις ΗΠΑ η απάντηση στο Ιράν – Ο «πάγος» του Μπάιντεν και οι αιματηρές συμπλοκές με την Χεζμπολάχ

Σκληρή και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις ΗΠΑ θα είναι η απάντηση του Ισραήλ, μετά το κύμα πυραυλικών επιθέσεων που δέχτηκε η χώρα από το Ιράν, όπως αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, ενώ οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν εμπλακεί σε αιματηρές συμπλοκές με την Χεζμπολάχ, στον Νότιο Λίβανο.

🇮🇱🇱🇧 Since the morning, 4 helicopters have been in the skies over Qalqilya, transporting the wounded of the IDF from the battle of Adaisseh and Kfarkela in south Lebanon.

Hezbollah earlier announced that they have repelled an infantry attack.

