Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο Τελ Αβίβ

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Γιάφα χθες το βράδυ, η οποία άφησε επτά νεκρούς και άλλους 16 τραυματίες.

Η Χαμάς λέει ότι οι δύο άνδρες που πραγματοποίησαν την επίθεση, ο Μοχάμεντ Μεσέκ και ο Αχμέντ Χιμούνι από τη Χεβρώνα, είναι μέλη της.

Η ένοπλη επίθεση στη συνοικία Γιάφα σημειώθηκε την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2024, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ, με τις προειδοποιητικές σειρήνες να ηχούν και εκρήξεις να ακούγονται σε όλη τη χώρα.

Οι δύο δράστες άνοιξαν πυρ μέσα σε συρμό του τραμ, προτού κατέβουν από αυτόν και συνεχίσουν πεζή να πυροβολούν στη λεωφόρο Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο ένας από τους δύο δράστες έπεσε νεκρός επιτόπου και ο άλλος τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση

Έξι από τα επτά θύματα έχουν κατονομαστεί ως Revital Bronstein (24 ετών), Ilia Nozadze (42 ετών), Shahar Goldman (30 ετών), Inbar Segev Vigder (33 ετών), Nadia Sokolenco (40 ετών), και ο 26χρονος Έλληνας, Ιωνάς Καρούσης.

We don’t know yet the death and wounded toll – but mass casualties in Yaffo Tel Aviv right now pic.twitter.com/eJRtha12UK

— Sophie Chemla 🎗 (@Esther07102023) October 1, 2024