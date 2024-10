Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στον Νότιο Λίβανο: 8 νεκρούς ανακοίνωσε το Ισραήλ – Τρία άρματα μάχης λέει ότι κατέστρεψε η Χεζμπολάχ

Οκτώ Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχες με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός. «Άλλοι επτά στρατιώτες έπεσαν» στη μάχη, αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Νωρίτερα ο στρατός ανέφερε ότι ο πρώτος νεκρός αφού ξεκίνησε τις χερσαίες επιχειρήσεις του στον Λίβανο ήταν ένας λοχαγός, ο Εϊτάν Ιτζχάκ Όστερ, 22 ετών. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι μάχεται εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που “εισέδυσαν” στον νότιο Λίβανο. Το κίνημα, που υποστηρίζεται από το Ιράν, ανακοίνωσε την ίδια στιγμή ότι βομβάρδισε πολλούς στόχους στο βόρειο Ισραήλ, η Πολεμική Αεροπορία του οποίου εξαπέλυσε νέες επιδρομές στο προπύργιo της Χεζμπολάχ, στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι Ισραηλινοί στρατιώτες εισέδυσαν για λίγο σήμερα σε δύο σημεία στον νότιο Λίβανο. “Δύναμη του ισραηλινού εχθρού διέσχισε την μπλε γραμμή (που χωρίζει τις δύο χώρες) σε μια απόσταση περίπου 400 μέτρων στο έδαφος του Λιβάνου” σε δύο τομείς, “προτού αποσυρθεί”, ανέφερε ο στρατός του Λιβάνου στον λογαριασμό του στο X.

Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης στο Χ ότι ισραηλινό τηλεκατευθυνόμενο εναέριο μη επανδρωμένο όχημα (drone) έθεσε στο στόχαστρο μία μονάδα του στον νότιο Λίβανο, τραυματίζοντας έναν στρατιώτη την ώρα που μονάδα του στρατού “εργαζόταν για να ανοίξει τον δρόμο Μαρζαγιούν-Χασμπάγια” που είχε αποκλειστεί από τους βομβαρδισμούς.

“Δεν είναι παρά η αρχή της αντιπαράθεσης (…) η αντίσταση στον νότο είναι στο υψηλότερο βαθμό προετοιμασίας”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ, ο Μοχάμαντ Αφίφι, στη διάρκεια οργανωμένης επίσκεψης των δημοσιογράφων στα νότια προάστια της Βηρυτού. Η ισραηλινή ΠΑ εξαπέλυσε ένα νέο πλήγμα σήμερα το πρωί στα προάστια αυτά, έπειτα από μια νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών.

Η οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τρία ισραηλινά άρματα μάχης που προωθούνταν προς ένα μεθοριακό χωριό, στον νότιο Λίβανο. Στην ανακοίνωσή του, το φιλοϊρανικό κίνημα αναφέρει ότι οι μαχητές του «κατέστρεψαν τρία ισραηλινά άρματα Merkava με τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους» κοντά στο χωριό Μαρούν ελ Ρας.

Νωρίτερα, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι μέλη της έδιναν μάχη με Ισραηλινούς στρατιώτες που «διείσδυσαν» στο Μαρούν ελ Ρας. Οι συγκρούσεις μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, συνεχίζονται με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει επίσης ότι τα στρατεύματά του έχουν φτάσει 400 μέτρα μέσα στο Λίβανο.

Εν τω μεταξύ, το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) του Λιβάνου αναφέρει ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινή επίθεση στην πόλη Αϊταρούν, στο νότιο Λίβανο. Νωρίτερα ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό χτύπημα νωρίς το πρωί στο χωριό Ντεμπέλ, κοντά στα ισραηλινά σύνορα.

Since the morning, 4 helicopters have been in the skies over Qalqilya, transporting the wounded of the IDF from the battle of Adaisseh and Kfarkela in south Lebanon.

Hezbollah earlier announced that they have repelled an infantry attack.

