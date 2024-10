Λοχαγός των καταδρομών ο πρώτος νεκρός του Ισραήλ στον Λίβανο – Βίντεο από την δράση της μονάδας του

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ υπέστησαν τις πρώτες τους απώλειες από την έναρξη της χερσαίας εισβολής στο νότιο Λίβανο, όταν μια μονάδα κομάντος έπεσε σε ενέδρα της Χεζμπολάχ, αργά σήμερα το πρωί. Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν σήμερα το απόγευμα ότι τουλάχιστον ένας στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά στη μονάδα των IDF, εκείνη καθώς πλησίαζε την είσοδο μιας σήραγγας, κοντά στο χωριό Adaisseh.

Τουλάχιστον ένας στρατιώτης επιβεβαιώθηκε επίσημα ως νεκρός, αλλά πηγές δήλωσαν στους Times ότι η μονάδα τους είχε πολλές απώλειες, ενώ πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν έως και τέσσερα άτομα. Ο πεσών στρατιώτης είναι ο λοχαγός Eitan Itzhak Oster, 22 ετών, μέλος της μονάδας καταδρομών Egoz.

Η είδηση των απωλειών ήρθε καθώς ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε για πρώτη φορά βίντεο που δείχνει τις ειδικές δυνάμεις του να πραγματοποιούν την εισβολή. Βαριά οπλισμένοι στρατιώτες εθεάθησαν να περνούν τα σύνορα υπό την κάλυψη του σκότους πριν προχωρήσουν αργότερα σε ένα λιβανέζικο χωριό – ένα αστικό περιβάλλον μάχης που αναμφίβολα θα παρείχε άφθονες ευκαιρίες στη Χεζμπολάχ να εφαρμόσει καταστροφικές τακτικές αντάρτικου.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπεύθυνος των μέσων ενημέρωσης της Χεζμπολάχ Μοχάμαντ Αφίφ ισχυρίστηκε ότι οι μαχητές του προκάλεσαν απώλειες σε ισραηλινές μονάδες στα χωριά Adaisseh και Maroun al-Ras και δήλωσε ότι περισσότερες από 100 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν σε συγκεντρώσεις στρατευμάτων στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Επιχείρησε επίσης να διαλύσει τις εικασίες ότι η λιβανέζικη μαχητική οργάνωση έχει αποδυναμωθεί από τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις, οι οποίες την περασμένη εβδομάδα σκότωσαν τον ηγέτη Χασάν Νασράλα και πλήθος άλλων ανώτερων διοικητών: “Οι δυνάμεις μας και η αντίστασή μας είναι πλήρως προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν και να αντισταθούν στον εχθρό. Λέω σε όλους ότι η αντίσταση είναι εντάξει και το σύστημα διοίκησης και ελέγχου είναι εντάξει’, δήλωσε ο Afif.’Αυτό που συνέβη σήμερα στο Misgav Am, στο Maroun al-Ras και στο Adaisseh σήμερα είναι μόνο η αρχή’, δήλωσε ο Afif.

Εν τω μεταξύ, ο στρατός του Ισραήλ προετοιμάζει μια απάντηση στη χθεσινή συγκλονιστική επίθεση του Ιράν που είδε σχεδόν 200 βαλλιστικούς πυραύλους να διασχίζουν τη Μέση Ανατολή και να πέφτουν βροχή στο Ισραήλ χθες το βράδυ.

Οι IDF συνέχισαν σήμερα τον βομβαρδισμό θέσεων της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον Λίβανο, με τουλάχιστον πέντε ισχυρές εκρήξεις να συγκλονίζουν σήμερα το πρωί τη νότια Βηρυτό. Εκατοντάδες χιλιάδες Λιβανέζοι πολίτες εγκαταλείπουν το βορρά, ενώ Βρετανοί και άλλοι ξένοι υπήκοοι σπεύδουν να εγκαταλείψουν τη χώρα, αφού οι IDF προειδοποίησαν όσους ζουν στο νότο να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Η περιοχή πλησιάζει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο που ήδη προσελκύει συμμάχους και από τις δύο πλευρές – με βρετανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των χθεσινών χτυπημάτων του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανέφεραν ότι η επίθεση, η οποία, όπως είπαν, περιελάμβανε υπερηχητικούς πυραύλους, ήταν απάντηση στη δολοφονία του Νασράλα της Χεζμπολάχ, του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε και του Ιρανού διοικητή Αμπάς Νιλφορουσάν της Δύναμης Κουντς. “Το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος απόψε και θα το πληρώσει”, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. ‘Όποιος μας επιτίθεται, του επιτιθέμεθα κι εμείς.’ Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο διοίκησης και ελέγχου που παρακολουθούσε την αναχαίτιση των ιρανικών πυραύλων, ορκίστηκε επίσης εκδίκηση, προσθέτοντας: “Το Ιράν δεν πήρε ένα απλό μάθημα: ‘Οσοι επιτίθενται στο κράτος του Ισραήλ, πληρώνουν βαρύ τίμημα.”

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να επιτεθεί στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε αντίποινα για τον πυραυλικό βομβαρδισμό χθες το βράδυ. Το Ιράν είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στην ομάδα πετρελαιοπαραγωγών χωρών του ΟΠΕΚ και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου για να στηρίξει την προβληματική οικονομία του εν μέσω πολυετών κυρώσεων.

Εν τω μεταξύ, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ κάλεσε σήμερα το πρωί σε ένα αποφασιστικό χτύπημα για την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. “Πρέπει να δράσουμε τώρα για να καταστρέψουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κεντρικές ενεργειακές εγκαταστάσεις του και να σακατέψουμε θανάσιμα αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς”, έγραψε ο Μπένετ στο Χ λίγες ώρες μετά την επίθεση στο Ισραήλ την Τρίτη. “Έχουμε τη δικαιολογία. Έχουμε τα εργαλεία. Τώρα που η Χεζμπολάχ και η Χαμάς έχουν παραλύσει, το Ιράν είναι εκτεθειμένο”.

Israel has now its greatest opportunity in 50 years, to change the face of the Middle East.

The leadership of Iran, which used to be good at chess, made a terrible mistake this evening.

We must act *now* to destroy Iran’s nuclear program, its central energy facilities, and to…

— Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) October 1, 2024