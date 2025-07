Ισραήλ: Νέα χτυπήματα στην Συρία, αναφορές για νεκρούς και τραυματίες – Η στιγμή του πλήγματος στο υπουργείο Άμυνας της Δαμασκού

Εν μέσω χάους στα σύνορα με την Συρία, όπου Δρούζοι του Ισραήλ επιχειρούν να περάσουν στο συριακό έδαφος για να βοηθήσουν τους Σύρους ομοθρήσκους τους, ο Ισραηλινός υπουργός άμυνας ανάρτησε βίντεο με την στιγμή που ισραηλινός πύραυλος πλήττει το κέντρο της Δαμασκού, καθώς τα συριακά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τα πλήγματα στα συριακά εδάφη.

Το Ισραήλ έχει επίσης εξαπολύσει σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον αυτοκινητοπομπών των κυβερνητικών δυνάμεων στη νότια Συρία από τότε που ξέσπασαν οι συγκρούσεις και έχει ενισχύσει τις δυνάμεις του στα σύνορα.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς και πολλούς τραυματίες, ενώ το Reuters αναφέρει πως σημειώθηκε νέα αεροπορική ισραηλινή επιδρομή δίπλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο ισραηλινός στρατός έστειλε χερσαίες ενισχύσεις καθώς πλήττει διάφορες περιοχές στη Συρία. Ο ηγέτης της κοινότητας των Δρούζων στο Ισραήλ χαρακτήρισε τις συγκρούσεις με το συριακό καθεστώς “μάχη για την ίδια την επιβίωση της κοινότητας των Δρούζων”.

Τα συριακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά του στρατιωτικού στρατηγείου στη Δαμασκό πριν από λίγο. Μια δυνατή έκρηξη αντηχεί σε όλη την πόλη. Νωρίτερα, οι IDF δήλωσαν ότι χτύπησαν την είσοδο του αρχηγείου. Ο στρατός δεν έχει ακόμη σχολιάσει την τελευταία επίθεση.

Οι ηγέτες των Δρούζων στο Ισραήλ κήρυξαν γενική απεργία και “ημέρες οργής” ως απάντηση στην κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ του συριακού καθεστώτος και της κοινότητας των Δρούζων στη νότια Συρία.

Δεκάδες Δρούζοι διέσχισαν σήμερα τα σύνορα Συρίας-Ισραήλ, και στις δύο κατευθύνσεις, λίγο μετά τις προειδοποιήσεις για πλήγματα από το Ισραήλ που απαιτεί από τη Δαμασκό να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη νότια Συρία.

Ισραηλινοί στρατιώτες και συνοριοφύλακες περιπολούν στα σύνορα όπου φράκτες από συρματόπλεγμα υψώνονται σε ύψος πολλών μέτρων κοντά στην πόλη Ματζντάλ Σαμς, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δεκάδες Δρούζοι διέσχισαν τα σύνορα και στις δύο κατευθύνσεις, σε συχνά χαοτικές σκηνές υπό τα δακρυγόνα που εκτοξεύουν οι ισραηλινές δυνάμεις που προσπαθώντας να τους εμποδίσουν, πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε “δεκάδες υπόπτους” που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα σύνορα από τη ζώνη Χαντέρ, ένα χωριό στη νότια Συρία που κατέλαβε το Ισραήλ μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ. “Ταυτόχρονα, πολλοί Ισραηλινοί άμαχοι διέσχισαν τον συνοριακό φράχτη προκειμένου να εισέλθουν στο συριακό έδαφος στην περιοχή Ματζντάλ Σαμς”, πρόσθεσε ο στρατός.

Το Ισραήλ και η Συρία βρίσκονται τεχνικά σε καθεστώς πολέμου απουσία μιας συνθήκης ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο υπουργός Άμυνας Israel Katz δημοσίευσε βίντεο από τη συριακή τηλεόραση που δείχνει μια παρουσιάστρια να εγκαταλείπει την θέση της καθώς το στούντιο συνταράσσεται από ένα ισραηλινό πλήγμα που σημειώνεται πίσω της στο κέντρο της Δαμασκού. “Τα βαριά χτυπήματα έχουν αρχίσει”, ανέφερε ο Katz σε ανάρτησή του στο X. Νωρίτερα προειδοποίησε τη Συρία για βαριά πλήγματα εάν οι δυνάμεις του καθεστώτος δεν αποσυρθούν από τη Sweida, την πόλη των Δρούζων στα νότια.

Ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του κάλεσε τα μέλη της κοινότητας των Δρούζων στο Ισραήλ να μην περάσουν τα σύνορα με τη Συρία για να προσπαθήσουν να σώσουν τους αδελφούς τους που δέχονται επίθεση από τις δυνάμεις του συριακού καθεστώτος στην πόλη Σουέιντα.

“Συμπολίτες μου Δρούζοι πολίτες του Ισραήλ, η κατάσταση στη Sweida, η κατάσταση στη νοτιοδυτική Συρία, είναι πολύ σοβαρή”, λέει ο Νετανιάχου. “Οι IDF εργάζονται, η Πολεμική Αεροπορία εργάζεται, άλλες δυνάμεις εργάζονται. Εργαζόμαστε για να σώσουμε τους Δρούζους αδελφούς μας και να εξαλείψουμε τις συμμορίες του καθεστώτος”.

“Και τώρα έχω ένα αίτημα από εσάς: Είστε πολίτες του Ισραήλ. Μην περάσετε τα σύνορα”, λέει ο Νετανιάχου εν μέσω σκηνών χάους στα σύνορα στα Υψίπεδα του Γκολάν.

“Διακινδυνεύετε τη ζωή σας- μπορεί να δολοφονηθείτε, μπορεί να πέσετε θύμα απαγωγής και βλάπτετε τις προσπάθειες των IDF. Ως εκ τούτου, σας ζητώ – επιστρέψτε στα σπίτια σας, αφήστε τις IDF να λειτουργήσουν”, δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ο υπουργός Άμυνας Israel Katz δηλώνει ότι το Ισραήλ θα επιφέρει “οδυνηρά πλήγματα” στη συριακή κυβέρνηση, ενώ υπόσχεται να προστατεύσει τα μέλη της κοινότητας των Δρούζων στη Συρία. “Το να δίνουμε σήματα στην Δαμασκό έχει τελειώσει, τώρα έρχονται τα επώδυνα χτυπήματα”, ανέφερε ο Katz σε δήλωσή του μετά το χτύπημα που πραγματοποίησαν οι IDF στην έδρα του συριακού υπουργείου Άμυνας. “Οι IDF θα συνεχίσουν να επιχειρούν δυναμικά στη Sweida για να καταστρέψουν τις δυνάμεις που επιτέθηκαν στους Δρούζους μέχρι την πλήρη αποχώρησή τους”, ανέφερε ο Katz.

“Δρούζοι αδελφοί μας στο Ισραήλ: Μπορείτε να βασίζεστε στις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας για την προστασία των αδελφών σας στη Συρία. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και εγώ, ως υπουργός Άμυνας, έχουμε αναλάβει μια δέσμευση και θα την τηρήσουμε”, πρόσθεσε ο Katz.

Εντωμεταξύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο με τις άλλες επιθέσεις του Ισραήλ στην Δαμασκό.

🚨🇮🇱🇸🇾 BREAKING: Al Jazeera captures the moment of the third Israeli airstrike on the Presidential palace in Damascus pic.twitter.com/cRY1T1O8iF

— The Saviour (@stairwayto3dom) July 16, 2025