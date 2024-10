Ισραήλ – Λίβανος: Εκατέρωθεν ανηλεείς βομβαρδισμοί και συγκινησιακές ομιλίες για την επέτειο της 7 Οκτωβρίου

Οι φορτισμένες συναισθηματικά ομιλίες και οι επιθέσεις του Ισραήλ και των αντιπάλων οργανώσεων του, σημάδεψαν την πρώτη επέτειο της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ που κόστισε τη ζωή σε 1.200 άτομα και προκάλεσε ανείπωτη οδύνη, με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να προτείνει να αλλάξει η κωδική ονομασία των επιχειρήσεων του Στρατού, από «Σιδερένια Σπαθιά» σε «Πόλεμο της Αναγέννησης».

Αντιμέτωπος με σφοδρές επικρίσεις στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, λόγω των σκληρών τακτικών που έχει υιοθετήσει ο Ισραηλινός στρατός, της ανθρωπιστικής καταστροφής στην Γάζα και της αδυναμίας να ελευθερωθούν και να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι όμηροι, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με την πρότασή του, προσπαθεί να κερδίσει την χαμένη υποστήριξη των πολιτών στον πόλεμο, τον οποίον έχει διευρύνει περιλαμβάνοντας ακόμα και το Ιράν. Επιδίωξή του είναι να υιοθετήσουν οι Ισραηλινοί ότι η χώρα μάχεται για την ύπαρξή της.

Περάσαμε μια τρομερή σφαγή και είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε τους ομήρους πίσω, είπε για την επέτειο της επίθεσης της Χαμάς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Είπε ακόμα ότι το Ισραήλ, με τον πόλεμο, αλλάζει την «πραγματικότητα» στη Μέση Ανατολή ώστε να μην συμβεί ποτέ ξανά μια άλλη 7η Οκτωβρίου.

Ταυτοχρόνως, οι IDF εξαπέλυσαν ανηλεείς βομβαρδισμούς στην Γάζα και στον Νότιο Λίβανο, ενώ δέχτηκαν και επίθεση από βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι από την Υεμένη, πύραυλο τον οποίον αναχαίτισε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας.

Επίσης η Χαμάς εξαπέλυσε δύο πυραύλους εναντίον του Τελ Αβίβ, ενώ η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο φορές, με ομοβροντία πυραύλων, «πολλές κοινότητες στα βόρεια της Χάιφα», της μεγάλης πόλης στο βόρειο Ισραήλ.

Το Ισραήλ απάντησε με κύμα επιθέσεων στην νότια Βηρυτό και ανακοίνωσε ότι έπληξε την διοίκηση των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ.

Heavy Israeli Artillery Fire and Airstrikes against the Border Town of Naqoura in Southwestern Lebanon. pic.twitter.com/XqODSvzt2a

— OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2024