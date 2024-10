Στάρμερ για την επέτειο επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ: «Η πιο σκοτεινή μέρα στην εβραϊκή ιστορία μετά το Ολοκαύτωμα»

Η 7η Οκτωβρίου ήταν «η πιο σκοτεινή μέρα στην εβραϊκή ιστορία μετά το Ολοκαύτωμα» δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ έναν χρόνο έπειτα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να επέβαλε μερική απαγόρευση όπλων στο Ισραήλ, ωστόσο στέκεται «ακλόνητα» δίπλα του όπως επανειλημμένα έχει πει ο Σερ Στάρμερ.

Με τη συμμετοχή των βρετανικών δυνάμεων στην ισραηλινή αναχαίτιση των επιθέσεων από το Ιράν η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι παρά την πίεση που δέχεται για τις χιλιάδες απώλειες αμάχων, προτεραιότητα τους αποτελεί η διασφάλιση του Ισραήλ ενάντια στις δυνάμεις αποσταθεροποίησης της Μέσης Ανατολής που στηρίζονται από το Ιράν.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα (7/10) ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία δηλώνει τη συμπαράσταση του στις οικογένειες εκείνων που έχασαν τους ανθρώπους τους ή ακόμη τους αναζητούν, ανάμεσα τους και μία Βρετανίδα υπήκοος.

«Ως πατέρας, σύζυγος, γιος, αδελφός – η συνάντηση με τις οικογένειες εκείνων που έχασαν τους αγαπημένους τους την περασμένη εβδομάδα ήταν αδιανόητη. Η θλίψη και ο πόνος τους είναι δικοί μας και μοιράζονται στα σπίτια όλης της χώρας. Ένα χρόνο μετά, αυτή η συλλογική θλίψη δεν έχει μειωθεί ή εξασθενήσει. Ωστόσο, η δύναμη τους και η αποφασιστικότητα τους να διατηρήσουν τις μνήμες εκείνων που έχασαν συνεχίζεται, και η αποφασιστικότητα μας να φέρουμε όσους εξακολουθούν να είναι αιχμάλωτοι στο σπίτι συνεχίζεται. Παραμένω σταθερός στη δέσμευση μας να φέρουμε τους ομήρους στην πατρίδα και δεν θα τα παρατήσουμε μέχρι να επιστρέψουν. Ένα χρόνο μετά από αυτές τις φρικτές επιθέσεις πρέπει να σταθούμε απερίφραστα στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας και να ενωθούμε ως χώρα. Δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε τα στραβά μάτια μπροστά στο μίσος», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Prime Minister @Keir_Starmer’s statement on the one-year anniversary of the October 7th attacks. pic.twitter.com/EPvdIIQEeB

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 7, 2024