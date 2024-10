Η Χαμάς υπόσχεται πόλεμο τριβής στο Ισραήλ: Σε «πολύ δύσκολη» κατάσταση οι όμηροι – Το μήνυμα για την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας είναι σε «πολύ δύσκολη» κατάσταση, έναν χρόνο μετά την απαγωγή τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Λέμε (στους Ισραηλινούς) ότι θα μπορούσατε να είχατε πάρει πίσω όλους τους ομήρους σας ζωντανούς πριν από έναν χρόνο, η κατάσταση των εναπομεινάντων ομήρων, η ψυχολογική τους κατάσταση και η υγεία τους, έχει γίνει πολύ “δύσκολη”», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ο Αμπού Ομπέιντα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από το παλαιστινιακό κίνημα, με αφορμή την επέτειο του ενός χρόνου από την επίθεση στο Νότιο Ισραήλ.

⚡️| 🇵🇸 Al-Qassam Spox, Abu Obeida:

• A year has passed since the beginning of the Al-Aqsa Flood Battle, and we address you from steadfast Gaza, the unyielding opponent of its enemy.

• A year has passed since the most professional and successful commando operation in modern… pic.twitter.com/7cPR95Kr7K

— Arya – آریا (@AryJeay) October 7, 2024