Ιράν: Συνελήφθησαν 18 άτομα που κατασκεύαζαν drones για λογαριασμό του Ισραήλ στο Μασχάντ

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη 18 προσώπων που κατηγορούνται ως «πράκτορες του εχθρού» και φέρονται να κατασκεύαζαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην πόλη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις υπέρ του Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία την Πέμπτη.

A Painful Security Blow to Mossad”

The Iranian police have arrested 18 agents of the Zionist entity who were operating under the cover of local workshops in the holy city of Mashhad. They were involved in designing and manufacturing spy drones and suicide drones for the enemy. pic.twitter.com/1shHLwph49

