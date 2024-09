ΗΠΑ: Ο τυφώνας Helene, ο ισχυρότερος της χρονιάς πλησιάζει την Φλόριντα – Χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνονται από τις ακτές

Στην κατηγορία 2 αναβαθμίστηκε ο τυφώνας Helene και κατευθύνεται στην Φλόριντα, ενώ οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι θα αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο και ότι θα φτάσει στην κατηγορία 4.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, ο κυματισμός της θάλασσας μπορεί να φτάσει τα έξι μέτρα κατά μήκος ορισμένων τμημάτων της ακτής.

Ο τυφώνας Helene θα μπορούσε να εξελιχτεί στον ισχυρότερο τυφώνα που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από ένα χρόνο – και ο χρόνος τελειώνει για όσους βρίσκονται στο πέρασμά της για να προετοιμαστούν.

«Ένα καταστροφικό και θανατηφόρο κύμα καταιγίδας είναι πιθανό να εκδηλωθεί κατά μήκος τμημάτων της ακτής Big Bend στην Φλόριντα, όπου τα κύματα θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και τα έξι μέτρα πάνω από το επίπεδο του εδάφους», προειδοποίησε το κέντρο. “Οι προετοιμασίες για την προστασία της ζωής και των περιουσιών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις αρχές της Πέμπτης πριν από την άφιξη των συνθηκών τροπικής καταιγίδας”, ανέφεραν οι πρώτες προειδοποιήσεις.

Οι δρόμοι έχουν ήδη αρχίσουν να πλημμυρίζουν, με τις αρχές να ελπίζουν ότι οι κάτοικοι θα καταλάβουν πόσο καταστροφικό θα είναι το φαινόμενο, συγκρίνοντάς το με ό,τι συνέβη πέρυσι κατά τη διάρκεια του τυφώνα Idalia.

Το πεδίο ανέμων του τυφώνα – το πόσο μακριά φτάνουν οι άνεμοι από το κέντρο – φτάνει στο μέγιστο εύρος πρόβλεψης. Παρόλο που το κέντρο τoυ τυφώνα βρίσκεται πάνω από 450 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τάμπα, ριπές ανέμου της τροπικής καταιγίδας πνέουν κατά μήκος τμημάτων της ακτής της πολιτείας από τα Keys μέχρι την περιοχή του κόλπου της Τάμπα.

Οι άνεμοι τροπικής καταιγίδας του τυφώνα εκτείνονται πλέον σε απόσταση περίπου 600 χιλιόμετρα, μετρούμενη από το βορειοδυτικό τμήμα της καταιγίδας, μέσω του κέντρου και προς τη νοτιοανατολική της έκταση. Αν το πεδίο ανέμων του τυφώνα Helene τοποθετούνταν στις ΗΠΑ, θα μπορούσε να εκτείνεται από την Ινδιανάπολη έως την Ουάσινγκτον.

Στα καταφύγια

Οι κάτοικοι της κομητείας Pinellas έχουν προειδοποιηθεί, εάν χρειαστεί, να αναζητήσουν καταφύγιο, δήλωσε ο δήμαρχος της Αγίας Πετρούπολης Ken Welch στον John Berman του CNN. “Μετά από αυτό, θα δούμε μεγαλύτερες επιπτώσεις από το κύμα και τον άνεμο και έτσι οι άνθρωποι πρέπει πραγματικά να μετακινηθούν”, δήλωσε ο Welch. “Αυτή είναι η μεγαλύτερη καταιγίδα από άποψη φυσικού μεγέθους, αλλά και από άποψη επιπτώσεων από το κύμα που θα προκαλέσει η καταιγίδα στην θάλασσα και που εκτιμάται ότι θα είναι από 1,5 – 2,5 μέτρα. Οι άνθρωποι πρέπει να απομακρυνθούν από το νερό”, είπε ο δήμαρχος.

Beach drive in St. Petersburg is already starting to flood. Shore acres is going to get it bad this one. #Helene #Tampabay pic.twitter.com/NLkpWopYVQ — Aaron (@FLgator727) September 26, 2024

«Το συμπέρασμα είναι ότι: Μην βρίσκεστε έξω αν δεν είναι απαραίτητο και κάντε ό,τι μπορείτε για να μείνετε μακριά από τους αξιωματούχους που εργάζονται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών της κοινότητας μετά την καταιγίδα, δήλωσε ο Welch, διότι “κάποια στιγμή δεν θα είμαστε σε θέση να στείλουμε βοήθεια”.

Τα μάτι του κυκλώνα

O τυφώνας Helene, έχει αναπτύξει μάτι την τελευταία ώρα, όπως δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες. Αυτό δείχνει ότι ο Helene συνεχίζει να ενισχύεται πάνω από τα εξαιρετικά θερμά νερά του Κόλπου του Μεξικού.

Ορισμένοι από τους ισχυρότερους τυφώνες αναπτύσσουν ένα σαφές, κυκλικό, εύκολα εντοπίσιμο μάτι. Το μάτι του Helene, προς το παρόν μοιάζει περισσότερο με οβάλ παρά με κύκλο, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει μέσα στις επόμενες ώρες.

Φεύγουν οι κάτοικοι

Χιλιάδες κάτοικοι άρχισαν να απομακρύνονται χθες από τις ακτές της Φλόριντας, στο νοτιοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, εν όψει της άφιξης, που αναμένεται σήμερα, του κυκλώνα Helene, ο οποίος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «καταστροφικό και φονικό» φαινόμενο, σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο για τους Κυκλώνες (NHC).

Η τροπική καταιγίδα Helene μετατράπηκε σε «πολύ μεγάλο» κυκλώνα χθες και αναμένεται να πλήξει ένα σημαντικό τμήμα της Πολιτείας και της ευρύτερης περιοχής προκαλώντας «πολύ επικίνδυνες παλίρροιες, θυελλώδεις ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές», διευκρίνισε το NHC στο τελευταίο δελτίο του.

Η ταχύτητα των ανέμων έφθασε ήδη τα 140 χλμ/ώρα και ο κυκλώνας θα μπορούσε να αγγίξει έδαφος στη Φλόριντα σήμερα το βράδυ τοπική ώρα ως κυκλώνας κατηγορίας 4 της κλίμακας Saffir-Simpson, αφότου σάρωσε την τουριστική χερσόνησο Γιουκατάν στο Μεξικό.

Στην Κούβα, το πέρασμα του τυφώνα Helene προκάλεσε ήδη καταρρακτώδεις βροχές, με το ύψος της βροχής να φθάνει τα 100 χιλιοστόμετρα σε ορισμένες κοινότητες, την ώρα που οι ριπές ανέμου ανήλθαν σε σχεδόν 90 χιλιόμετρα την ώρα. Το μικρό χωριό Γκουανιμάρ, στο δυτικό τμήμα της νήσου, βυθίστηκε κάτω από ένα μέτρο νερού και οι κάτοικοι δεν είχαν άλλη επιλογή από το κρεμάσουν τα ρούχα και άλλα αντικείμενα στις στέγες για να στεγνώσουν, ενώ άλλοι φόρεσαν τις γαλότσες που χρησιμοποιούν στο ψάρεμα για να διανείμουν τρόφιμα.

Στις ΗΠΑ, «μια καταστροφική και φονική καταιγίδα θα μπορούσε να πλήξει την Ακτή Μπιγκ Μπεντ», στο βόρειο τμήμα της Φλόριντας, «όπου οι πλημμύρες θα μπορούσαν να φθάσουν σε ύψος 6 μέτρων μαζί με καταστροφικά κύματα», συμπλήρωσε το NHC, το οποίο επισημαίνει πως η ενδοχώρα δεν αναμένεται να εξαιρεθεί.

Γειτονικές πολιτείες έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η πόλη της Ατλάντας στην Τζόρτζια αναμένει θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις αύριο.

«Η διοίκηση Μπάιντεν-Χάρις είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια στη Φλόριντα και σε όλες τις αμερικανικές πολιτείες που θα βρεθούν στην πορεία της καταιγίδας», επισήμανε ο Λευκός Οίκος, αφότου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρέστη σε μια σύσκεψη για το θέμα.

🌀⛈ El huracán Helene, de categoría 1, llega a la ciudad turística de Cancún, en México. Presenta vientos máximos sostenidos de 130km/h, rachas de 155 km/h. Sus bandas nubosas originan lluvias torrenciales. El huracán Helene se intensifica en su camino hacia Florida. pic.twitter.com/O5oREJdmrk — Sepa Más (@Sepa_mass) September 26, 2024

Western FL & those in the path of Helene (modeled to reach CAT 5).

Storm surges will be extremely high! PLEASE LEAVE, take animals & important paperwork (property deed) w/you.

Sample of a past C5 storm: provided courtesy of someone who doesn’t exist. Thx @idontexistTore pic.twitter.com/R6VzrM2vF8 — Living for Christ Kim (@kimkneehigh) September 26, 2024

Ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις επέβαλε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σχεδόν όλες τις κομητείες της πολιτείες, 67 στον αριθμό. Έθεσε επίσης σε ετοιμότητα την Εθνοφρουρά και χιλιάδες ανθρώπους εν όψει πιθανών επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, αποκατάστασης του ηλεκτρικού ρεύματος και καθαρισμού των δρόμων.

Δέκα έξι κομητείες της Φλόριντας ανακοίνωσαν εντολές υποχρεωτικής εκκένωσης μέρους του πληθυσμού, την ώρα που δύο διέταξαν την εκκένωση όλων των κατοίκων.

Ο Ρον ΝτεΣάντις ανέφερε πως τουλάχιστον σε 62 υγειονομικές εγκαταστάσεις, από νοσοκομεία έως οίκους ευγηρίας, ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις εκκένωσης και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες.

«Θα νιώσετε τον αντίκτυπο αυτής της καταιγίδας (…) πραγματικά σε όλη τη χερσόνησο της Φλόριντας», δήλωσε ο κυβερνήτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις σχετικά με τον Helene, θα πρόκειται για τον πρώτο κυκλώνα τέτοιου μεγέθους που θα πλήξει τις ΗΠΑ εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Το τελευταίο πέρασμα ενός τόσο ισχυρού κυκλώνα καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2023, όταν η Idalia έπληξε το βορειοανατολικό τμήμα της Φλόριντα.