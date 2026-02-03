ΗΠΑ – Μινεάπολη: Όλοι οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί θα φορούν στο εξής κάμερες για να αρθεί το shutdown

  • Όλοι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες στις ΗΠΑ θα εφοδιαστούν με κάμερες σώματος, ξεκινώντας από τη Μινεάπολη, ως απάντηση σε αίτημα των Δημοκρατικών για την άρση της δημοσιονομικής παράλυσης του κράτους.
  • Η απόφαση έρχεται μετά τον θάνατο δεύτερου διαδηλωτή στη Μινεάπολη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, γεγονός που οδήγησε σε δημοσιονομική παράλυση και αξιώσεις των Δημοκρατικών για μεταρρυθμίσεις στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
  • Η υπουργός Κρίστι Νόεμ ανακοίνωσε την άμεση διανομή καμερών σώματος σε όλους τους πράκτορες στη Μινεάπολη, με το πρόγραμμα να επεκτείνεται σε εθνική κλίμακα μόλις εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση.
Όλοι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες που αναφέρονται στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας θα είναι σύντομα εφοδιασμένοι με κάμερες που θα φορούν πάνω τους, αρχικά στη Μινεάπολη και κατόπιν στις υπόλοιπες ΗΠΑ, ανήγγειλε χθες Δευτέρα η υπουργός Κρίστι Νόεμ, απόφαση που ανταποκρίνεται σε μια από τις απαιτήσεις των δημοκρατικών για να αρθεί η μερική δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους.

Μετά τον θάνατο δεύτερου διαδηλωτή εναντίον των μαζικών συλλήψεων μεταναστών στη Μινεάπολη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, οι ΗΠΑ εισήλθαν την περασμένη εβδομάδα σε κατάσταση δημοσιονομικής παράλυσης, με τους δημοκρατικούς στο Κογκρέσο να αξιώνουν μεταρρυθμίσεις στον τρόπο δράσης των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου.

Μεταξύ άλλων ζητούν οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί να φορούν κάμερες όταν επιχειρούν, να απαγορευτεί να καλύπτουν τα πρόσωπά τους και να έχουν στα χέρια ένταλμα της δικαιοσύνης πριν από οποιαδήποτε σύλληψη μετανάστη.

«Μόλις μίλησα με τον Τομ Χόμαν και τους επικεφαλής της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) και της αστυνομίας συνόρων (CBP)», ανέφερε η υπουργός Νόεμ μέσω X, καθώς ο κ. Χόμαν, ο επιλεγόμενος «τσάρος» στον οποίο έχει ανατεθεί η επίβλεψη της πολιτικής μαζικών απελάσεων μεταναστών, στάλθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη μεγαλούπολη του αμερικανικού Βορρά στο πλαίσιο εγχειρήματος για να αποκατασταθεί η τάξη και η ηρεμία.

«Με άμεση ισχύ, διανέμουμε σωματικές κάμερες σε όλους τους πράκτορες στο πεδίο στη Μινεάπολη. Μόλις γίνει διαθέσιμη χρηματοδότηση, το πρόγραμμα για τις σωματικές κάμερες θα επεκταθεί σε εθνική κλίμακα», έγραψε η υπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί «γρήγορα» στην υπόλοιπη χώρα.

Χαρακτηρίζοντας τη σημερινή κυβέρνηση «την πιο διαφανή» στην αμερικανική «ιστορία», δεν παρέλειψε να «ευχαριστήσει» τον πρόεδρο Τραμπ.

Η Μινεάπολη παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά τον θάνατο του νοσοκόμου Άλεξ Πρέτι την 24η Ιανουαρίου, μερικές εβδομάδες έπειτα από εκείνον της Ρενέ Γκουντ, την 7η Ιανουαρίου, από σφαίρες ομοσπονδιακών αστυνομικών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

 

06:51 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

