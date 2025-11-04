ΗΠΑ: Για «μαζικό χάος» στις αερομεταφορές προειδοποιεί ο υπουργός Μεταφορών αν συνεχιστεί το shutdown

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ προειδοποίησε για τον κίνδυνο «χάους» στην εναέρια κυκλοφορία και κλεισίματος του εναέριου χώρου, εάν η δημοσιονομική «παράλυση» παραταθεί. Η αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών έχει ήδη προκαλέσει καθυστερήσεις σε δεκάδες χιλιάδες πτήσεις και επηρεάζει εκατομμύρια επιβάτες, λόγω της απουσίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

«Θα δείτε ένα γενικευμένο χάος», δήλωσε ο Σον Ντάφι. «Θα δείτε μαζικές καθυστερήσεις πτήσεων. Θα δείτε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων. Και θα δείτε, πιθανόν, να κλείνουν ορισμένα τμήματα του εναέριου χώρου, επειδή απλά δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε, ελλείψει ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας», είπε σε μια συνέντευξη Τύπου στη Φιλαδέλφεια, επιρρίπτοντας ευθύνες στους Δημοκρατικούς για τη συνέχιση του «shutdown».

Οι αερομεταφορές στις ΗΠΑ έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωπες με καθυστερήσεις σε δεκάδες χιλιάδες πτήσεις τον τελευταίο μήνα. Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Μεταφορών αποτελούν την πιο επιτακτική προειδοποίηση σχετικά με τις επερχόμενες επιπτώσεις από την έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με την αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών των ΗΠΑ να διανύει ήδη την 35η ημέρα της, η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) αποφάσισε καθυστερήσεις σε πτήσεις και σήμερα. Οι αεροπορικές εταιρείες λένε πως αυτήν την εβδομάδα 3,2 εκατομμύρια επιβάτες έχουν επηρεαστεί από καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων εξαιτίας της απουσίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Ο διοικητής της FAA Μπράιαν Μπέντφορντ δήλωσε στο  Fox Business πως στα 30 μεγαλύτερα αεροδρόμια που υπάγονται στην υπηρεσία «το 20-40% των ελεγκτών δεν έρχεται στη δουλειά».

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τους Ρεπουμπλικάνους ότι δεν διαπραγματεύονται μαζί τους για την επαναφορά της λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Το «shutdown» έχει οξύνει τις ελλείψεις προσωπικού, υποχρεώνοντας 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 αξιωματούχους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Μεταφορών να εργάζονται αμισθί.

