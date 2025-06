ΗΠΑ: Διάγγελμα Τραμπ – «Τα χτυπήματα ήταν θεαματικά – Το Ιράν πρέπει να κάνει ειρήνη»

Διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από το αμερικανικό χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Τα χτυπήματα ήταν θεαματικά είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις ως «εντυπωσιακή στρατιωτική επιτυχία» σε δηλώσεις του από το Cross Hall του Λευκού Οίκου.

«Απόψε, μπορώ να αναφέρω στον κόσμο ότι οι επιθέσεις ήταν μια θεαματική στρατιωτική επιτυχία. Οι βασικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού πυρηνικού οξέως του Ιράν έχουν καταστραφεί εντελώς», δήλωσε ο Τραμπ στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του από τότε που πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως το Ιράν πρέπει τώρα να κάνει «γρήγορα» ειρήνη διαφορετικά «θα στραφούμε εναντίον» άλλων στόχων στο Ιράν, μετά τα αμερικανικά πλήγματα για τα οποία είπε πως «εξάλειψαν» ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Είτε θα υπάρξει ειρήνη είτε θα υπάρξει τραγωδία για το Ιράν πολύ μεγαλύτερη απ’ αυτήν που έχουμε δει τις τελευταίες οκτώ ημέρες», δήλωσε ο Τραμπ.

Σημειώνεται ότι ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ πλαισιωνόταν από τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ.

WATCH: President Trump touts success of U.S. strikes Iranian nuclear facilities, calls on the regime to choose peace in HISTORIC address to the nation.

Peace through strength is back.

“Tonight I can report to the world the strikes were a spectacular military success.”

“Iran’s… pic.twitter.com/gj9G5cAhIn

— Overton (@overton_news) June 22, 2025