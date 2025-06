Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Ντονέτσκ και Τσερνίχιβ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε το Σάββατο (21/6) εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας και άλλος ένας βρήκε τον θάνατο σε επιδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην περιφέρεια Τσερνίχιβ (βόρεια), κοντά στα ρωσικά σύνορα, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι δυνάμεις του κατέλαβαν άλλη μια κοινότητα καθώς συνεχίζουν την προέλασή τους στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ενώ πληροφορίες από το Χάρκοβο κάνουν λόγο για προώθηση των στρατευμάτων της Μόσχας κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ.

Highlights: Russian forces advance slightly along the Vovcha river in west Donetsk, entering Zaporizhzhya village, as well as in Shevchenko in the Velyka Novosilka direction

Οι εισβολείς έπληξαν το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ, δυο πόλεις που έχουν βρεθεί συχνά στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Βαντίμ Φιλάσκιν, περιφερειάρχης Ντονέτσκ, ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στο Σλοβιάνσκ, δημοσιοποιώντας φωτογραφίες που δείχνουν ισοπεδωμένα κτίρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, τέσσερις πολυκατοικίες και 32 σπίτια υπέστησαν σημαντικές ζημιές εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

Σημαντικές καταστροφές υπέστη και μια πολυκατοικία στην πόλη Κραματόρσκ, όπως δείχνουν εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το δημοτικό συμβούλιο. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, ένας άνθρωπος παρέμενε εγκλωβισμένος στα ερείπια, ενώ αρκετοί κάτοικοι τραυματίστηκαν.

Today, russia attacked a house in the Chernihiv region with a drone for no military reason whatsoever, murdering a person.

Why? What did it achieve them?

There is a dozen of such news every day with no coverage in media. pic.twitter.com/O7wlShXbvl

— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 21, 2025