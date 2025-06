Ιράν: Νέο κύμα επιθέσεων με drones εναντίον του Ισραήλ

Το Ιράν ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, καθώς συμπληρώνονται δέκα ημέρες από την έναρξη της σύρραξης.

Ο Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, ανέφερε πως κύμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατευθύνεται προς στόχους στρατηγικής σημασίας στην ισραηλινή επικράτεια.

🚨BREAKING: 🇺🇸🇮🇱🇮🇷 A swarm of Iranian drones is currently heading toward Israel and it’s confirmed: once these drones breach Israeli airspace, they will be followed by a wave of Iranian missiles. The escalation is real, and it’s unfolding fast. pic.twitter.com/a4tAhy5utC

— Defense Intelligence (@DI313_) June 21, 2025