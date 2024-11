ΗΠΑ: Αγωγή κατά του CBS κατέθεσε ο Τραμπ για συνέντευξη που παραχώρησε η Χάρις

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέβαλε χθες, Πέμπτη, αγωγή κατά του τηλεοπτικού δικτύου CBS, εξαιτίας της συνέντευξης της αντιπάλου του, Κάμαλα Χάρις, που προβλήθηκε στο πρόγραμμα «60 Minutes» στις αρχές του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την προσφυγή, η εν λόγω συνέντευξη κρίθηκε ως παραπλανητική.

Η αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας, αναφέρει ότι το CBS μετέδωσε δύο διαφορετικές απαντήσεις της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Χάρις σε ερώτηση που της έγινε για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

President Trump has filed a $10 BILLION lawsuit against CBS News for "deceptively doctoring" Kamala Harris' 60 Minutes interview.

In a letter to CBS News, Trump's counsel said the network "intentionally misled the public by broadcasting a skillfully…"

