Ιαπωνία: Καλεί τις ΗΠΑ να αναθεωρήσουν την πολιτική για τους δασμούς

Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον έστειλε η Ιαπωνία, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναθεωρήσουν άμεσα το προεδρικό διάταγμα που αφορά την επιβολή δασμών.

Όπως ανακοίνωσε η ιαπωνική κυβέρνηση την Παρασκευή (8/8), ο επικεφαλής διαπραγματευτής δασμών, Ριοσέι Ακαζάβα, άσκησε έντονες πιέσεις κατά τη διάρκεια επίσημων συναντήσεων με κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Ακαζάβα είχε τρίωρη συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, και ακολούθησε συνάντηση μισής ώρας με τον Υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τόκιο, ο Ιάπωνας αξιωματούχος τόνισε την ανάγκη για “άμεση και ουσιαστική” αναθεώρηση της πολιτικής των ΗΠΑ σχετικά με τους εισαγωγικούς δασμούς.

