Ιαπωνία: Καλεί τις ΗΠΑ να αναθεωρήσουν την πολιτική για τους δασμούς

Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον έστειλε η Ιαπωνία, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναθεωρήσουν άμεσα το προεδρικό διάταγμα που αφορά την επιβολή δασμών.

Όπως ανακοίνωσε η ιαπωνική κυβέρνηση την Παρασκευή (8/8), ο επικεφαλής διαπραγματευτής δασμών, Ριοσέι Ακαζάβα, άσκησε έντονες πιέσεις κατά τη διάρκεια επίσημων συναντήσεων με κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους.

号外 号外‼️ 共同通信

アメリカは日本に15％の追加関税を課す予定。既存の税率とは別に、対日関税15%を追加＝共同通信 The US is to impose an additional 15% tariff on Japanese imports. US tariff on Japan regardless of existing rates – Kyodo.

Ο Ακαζάβα είχε τρίωρη συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, και ακολούθησε συνάντηση μισής ώρας με τον Υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τόκιο, ο Ιάπωνας αξιωματούχος τόνισε την ανάγκη για “άμεση και ουσιαστική” αναθεώρηση της πολιτικής των ΗΠΑ σχετικά με τους εισαγωγικούς δασμούς.