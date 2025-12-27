Η τροχαία σταμάτησε τον Άγιο Βασίλη για… υπερβολική ταχύτητα – Βίντεο

Η τροχαία σταμάτησε τον Άγιο Βασίλη για… υπερβολική ταχύτητα – Βίντεο

Σε αυτοκινητόδρομο του Οχάιο στις ΗΠΑ ο Άγιος Βασίλης είχε μια απρόσμενη στάση, όταν αστυνομικοί τον σταμάτησαν για υπερβολική ταχύτητα, ενώ, όπως φαίνεται, βρισκόταν καθ’ οδόν για να μοιράσει δώρα.

Σε βίντεο, από κάμερα σώματος αστυνομικού, που δόθηκε στη δημοσιότητα και έγινε γρήγορα viral, διακρίνεται περιπολικό να σταματά ένα όχημα. Όταν έφτασαν στο σταματημένο όχημα, οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ.

«Πάνε τα δώρα μου!», γέλασε ο αστυνομικός καθώς έλεγχε την άδεια οδήγησης του άνδρα, ο οποίος συνοδευόταν από την σύζυγό του.

«Άγιε Βασίλη! Κόψε ταχύτητα», είπε ο αστυνομικός, με τον Άγιο Βασίλη να απαντά αστειευόμενος: «Θα σου στείλω τον Ρούντολφ!». Στη συνέχεια, και οι τρεις αντάλλαξαν χριστουγεννιάτικες ευχές πριν το εορταστικά ντυμένο ζευγάρι απομακρυνθεί με το όχημά του.

«Δεν επιβλήθηκε καμία ποινή – μόνο μια φιλική υπενθύμιση ότι ακόμη και τα έλκηθρα χρειάζονται να μειώσουν ταχύτητα», ανέφερε η αστυνομία.

 

 

