Γερμανία: Έληξε η ομηρία στο νοσοκομείο του Άαχεν – Καλά στην υγεία τους οι 15 όμηροι, συνελήφθη η 65χρονη

Έληξε το περιστατικό ομηρίας που βρισκόταν σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο του Άαχεν.

Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης στο, η 65χρονη εξουδετερώθηκε από τις ειδικές δυνάμεις. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κολωνίας.

Οι 15 όμηροι που κρατούσε η 65χρονη είναι καλά στην υγεία τους

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (4/3) όταν μια γυναίκα 65 ετών εισέβαλε στο νοσοκομείο του Άαχεν , σύμφωνα με την γερμανική αστυνομία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Η αστυνομία του Άαχεν ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Η κλινική μια από τις πιο σημαντικές του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, μια γυναίκα (65 ετών) εισήλθε στο νοσοκομείο το απόγευμα. Λίγο αργότερα, οι εργαζόμενοι παρατήρησαν την ανάπτυξη καπνού κοντά στη γυναίκα. Η 65χρονη έχει πλέον οχυρωθεί σε ένα δωμάτιο. Τα γύρω δωμάτια έχουν εκκενωθεί. Οι ειδικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο».

🔴 SUIVI – #Allemagne : Une femme hospitalisée à l'hôpital Luisen d' #Aachen représenterait une menace, selon la police. La situation est confuse ; on ne sait pas si elle est armée, et on ne sait pas si elle détient d'autres personnes en otages. Importante mobilisation policière,… pic.twitter.com/ZjPwD0Xpbe

Polizei hat „mögliche Bedrohungssituation“ in einem Krankenhaus in #Aachen bestätigt. Die mögl. Bedrohung gehe von einer Frau aus, so die Behörde. Es lasse sich aber noch nicht sagen, ob die Frau bewaffnet sei & ob sie andere Menschen in ihrer Gewalt habe oder konkret bedrohe. pic.twitter.com/dBnrvWpiQQ

