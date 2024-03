Γερμανία: Αναφορές για ομηρία σε νοσοκομείο του Άαχεν – Σε εξέλιξη επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων

Αστυνομικές δυνάμεις του Άαχεν στην Γερμανία έχουν αποκλείσει το νοσοκομείο της πόλης, όπου γυναίκα φέρεται να έχει οχυρωθεί ή εγκλωβιστεί σε δωμάτιο, ενώ οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι κρατούσε 15 ομήρους.

Οι πρώτες αναφορές από το σημείο περιγράφουν μια μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας έχει αποκλειστεί η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο T Online, εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τις υποψίες για κάποιου είδους απειλή, με αποτέλεσμα να επιβληθούν εκτεταμένοι περιορισμοί στους δρόμους και τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν αστυνομικούς εξοπλισμένους με βαρύ εξοπλισμό, όπως κράνη, προστατευτικά γιλέκα και υποπολυβόλα, γεγονός που ενισχύει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ένοπλη γυναίκα 65 ετών, απειλεί αρκετά άτομα στο νοσοκομείο, αργότερα εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν όμηροι και ότι η γυναίκα έχει απλώς οχυρωθεί σε δωμάτιο του νοσοκομείου, ενώ τα γύρω δωμάτια έχουν εκκενωθεί.

Στο σημείο έχει φτάσει πλέον ειδική μονάδα. Ένα ελικόπτερο κάνει κύκλους πάνω από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα μπήκε στο νοσοκομείο λίγο πριν τις 5 το απόγευμα. Λίγο αργότερα, οι εργαζόμενοι παρατήρησαν να βγαίνει καπνός. Η γυναίκα φέρεται να άναψε πυροτεχνήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, η άγνωστη γυναίκα έβαλε φωτιά σε ένα χειρουργείο.

Στο σημείο βρίσκονται πολλά πυροσβεστικά αυτοκίνητα.

🔴 SUIVI – #Allemagne : Une femme hospitalisée à l’hôpital Luisen d’ #Aachen représenterait une menace, selon la police. La situation est confuse ; on ne sait pas si elle est armée, et on ne sait pas si elle détient d’autres personnes en otages. Importante mobilisation policière,… pic.twitter.com/ZjPwD0Xpbe

Polizei hat „mögliche Bedrohungssituation“ in einem Krankenhaus in #Aachen bestätigt. Die mögl. Bedrohung gehe von einer Frau aus, so die Behörde. Es lasse sich aber noch nicht sagen, ob die Frau bewaffnet sei & ob sie andere Menschen in ihrer Gewalt habe oder konkret bedrohe. pic.twitter.com/dBnrvWpiQQ

— Reddig (@SebastianReddig) March 4, 2024