Γαλλία: Δεν πρόλαβαν να αναλάβουν καθήκοντα οι νέοι υπουργοί – Ποιον κατηγορεί για την παραίτησή του ο πρωθυπουργός των 27 ημερών

Λίγο μετά την υποβολή της παραίτησής του, στην Γαλλία, στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος την αποδέχθηκε, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί μίλησε από το πρωθυπουργικό μέγαρο, το Matignon, το πρωί της Δευτέρας. Αφού εξήγησε ότι “δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για να παραμείνει στη θέση του”, εξέφρασε τη λύπη του για “την αφύπνιση μερικών κομματικών ορέξεων”, “όχι άσχετων με τις επικείμενες προεδρικές εκλογές”, οι οποίες εκδηλώθηκαν κατά την διάρκεια της σύνθεσης της κυβέρνησης.

“Πρέπει πάντα να προτιμάς την πατρίδα σου από το κόμμα σου”, είπε, σε μια σαφή αναφορά στον πρόεδρο του κόμματος LR, (Οι Ρεπουμπλικανοί) Bruno Retailleau, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής προκάλεσε την πτώση του θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη συμμετοχή των Ρεπουμπλικανών στην κυβέρνηση, αμέσως μετά το σχηματισμό της.

Τα πολιτικά κόμματα συνεχίζουν να υιοθετούν μια στάση σαν να διέθεταν όλα την απόλυτη πλειοψηφία», παραπονέθηκε ο Σεπαστιάν Λεκορνί, αναγνωρίζοντας ότι η πρότασή του να παραιτηθεί από τη χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος, (για να δώσει ξανά τον λόγο στο Κοινοβούλιο) δεν κατάφερε να προκαλέσει το επιδιωκόμενο “σοκ” που θα έκανε τους ανθρώπους να σκεφτούν ότι μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά.

Ήταν η συντομότερη κυβέρνηση της Πέμπτης Δημοκρατίας, η οποία διήρκεσε λίγο περισσότερο από δώδεκα ώρες. Η πτώση της βύθισε τη Γαλλία σε μια πολιτική κρίση άνευ προηγουμένου εδώ και δεκαετίες.

Οι υπουργοί

Οι νέοι υπουργοί δεν έχουν καν προλάβει να ξεπακετάρουν τις κούτες τους. Η ομάδα του Λεκορνί είχε μόλις συγκροτηθεί, αλλά βρισκόταν ήδη στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Εξοργισμένοι από την αιφνιδιαστική επιστροφή του Bruno Le Maire στο υπουργείο Άμυνας, ο Bruno Retailleau και οι συνάδελφοί των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι όμως είχαν επίσης κρατήσει τις θέσεις τους στην κυβέρνηση, απειλούσαν από το βράδυ της Κυριακής να ρίξουν την κυβέρνηση.

Ο νεοδιορισθείς πρωθυπουργός έγινε σήμερα το πρωί δεκτός στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου είχε συζήτηση μίας ώρας και περισσότερο με τον Εμανουέλ Μακρόν. Στην συνέχεια ο γεννημένος στη Νορμανδία Λεκορνί, πήρε το προβάδισμα και τους πρόλαβε. Παραιτήθηκε πρώτος. Προαχθείς στο Ματινιόν (το πρωθυπουργικό Μέγαρο) μόλις πριν από 27 ημέρες, έχει γίνει ο επικεφαλής της κυβέρνησης με τη μικρότερη θητεία στην Πέμπτη Δημοκρατία.

Αυτός ο πιστός ακόλουθος του αρχηγού του κράτους καταρρίπτει έτσι το ρεκόρ του Michel Barnier, ο οποίος παρέμεινε στο αξίωμα για 99 ημέρες. Με 26 ημέρες που παρέμεινε χωρίς να έχει σχηματίσει κυβέρνηση, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε ήδη καταρρίψει το ρεκόρ της μεγαλύτερης περιόδου για τον σχηματισμό κυβέρνησης, που κατείχε και πάλι ο διαπραγματευτής του Brexit (17 ημέρες) ο Μπαρνιέ.

Μόλις διορίστηκαν, οι δεκαοκτώ υπουργοί του βρέθηκαν να “παραιτούνται” ενώ θα έπρεπε να ασχοληθούν με “τρέχουσες υποθέσεις”. Αυτό ίσχυε ήδη για εκείνους που επαναδιορίστηκαν, όπως ο Bruno Retailleau (στο Εσωτερικών Υποθέσεων), η Catherine Vautrin (στο Εργασίας) και ο Gérald Darmanin (στο Δικαιοσύνης). Οι νέοι συνάδελφοί τους, όπως ο Roland Lescure ή η Naïma Moutchou (στο Δημοσίων Υπηρεσιων) δεν θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την παραδοσιακή τελετή παράδοσης παραλαβής της εξουσίας με τους προκατόχους τους.